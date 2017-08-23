學聯三子入獄 港民團籲蔡總統多關注香港

2017-08-23 23:03

〔記者彭琬馨／台北報導〕雨傘運動抗爭者羅冠聰等三人遭判刑即時入獄，前學聯秘書長陳樹暉與香港眾志成員袁嘉蔚晚間在台出席座談會。陳樹暉受訪時對蔡政府提出呼籲，他提到香港是對抗北京獨裁政體不斷擴張的最前線，希望蔡總統能看看德英等國對香港民主的關注程度；他認為民主是台灣的本質，要不要聲援香港「答案應該很明顯」。

曾擔任香港立法會議員朱凱迪助理的前學聯秘書長陳樹暉、香港眾志成員袁嘉蔚，晚間出席由華人民主書院、台灣人權促進會共同舉辦的「香港雨傘運動的司法打壓以及台港關係反思」座談會，與學運領袖林飛帆等人進行對談。

陳樹暉表示，北京政府對主張港獨、自決的香港激進泛民主派近年的成長，有非常大的顧慮，因此透過司法打壓香港人權，將激進泛民主派踢出立法會，目的就是要分化香港民主運動，剝奪激進泛民主派的議會資源。

陳樹暉認為，香港公民運動能量在雨傘運動後進入低潮，雖然反對的民意還在，但沒有主要方向；他提到，崛起中的中國正透過一帶一路等經濟能力在全球推銷獨裁專制政權，香港作為對抗中國獨裁政體的最後一道防線，應更提升香港在國際舞台的地位與影響力。

與談的學運領袖林飛帆表示，北京對香港政治緊縮的打壓很明確地在發生，打壓力道也未因社會運動種類不同而有所差異；林飛帆說，北京的威權體制在區域中已產生對外擴散效果，可能引來其他國家效法，最終甚至會影響台灣，台灣跟香港處在同一條船上，應持續思考如何聲援香港。

聲援香港的多個民間團體明也將在立法院舉行記者會，呼籲台灣公民社會應持續關注中國透過司法打壓香港政治空間的情況，包含陳樹暉、林飛帆等人都將出席。