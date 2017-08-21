吳敦義：有一中 表各表很自然

國民黨主席吳敦義今天（21日）出席第20屆中央評議委員第一次會議，重申九二共識、一中各表是一個事實。（記者簡榮豐攝）

2017-08-21 12:52

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨今舉行第20屆中央評議委員會議，國民黨主席吳敦義透過中評會場合，再度對於國民黨全代會昨通過的兩岸新政綱再強調「九二共識、一中各表」，吳敦義說：「有一中，我們表各表，這是很自然的事」，不是哪一邊可以把它拿掉。

國民黨今舉行中評會，吳敦義出席並聆聽中評委建言，國民黨行管會主委邱大展也出席報告黨產現況，中評委們則聚焦團結，贏得勝選；不過，也有中評委開炮，認為應檢討2014年、2016年國民黨在選舉的慘敗，追查責任，連總統、副總統都不能避免。

蔣家後人、中評委蔣方智怡發言表示，國民黨是剛性政黨，有黨綱、黨魂、宗旨，為什麼現在台灣人不覺得國民黨是為了台灣同胞？國民黨必須重申國民黨是在維護中華民國，如果只講「反台獨」是不夠的。

吳敦義表示，關於2018年地方選舉，除了縣市長，基層鄉鎮市民代表跟村里長同樣重要，他從今天開始，要做若干、綿密的非正式請教，之後會有公正客觀的民調，希望提名的時間比過去早，提名有品格、操守、能力、經驗，對黨忠誠、對人民忠誠的好人才，才能為國民黨爭取選舉勝利。

吳敦義並再度重申兩岸立場，他指出，1992年海基會給前總統李登輝的文字是，兩岸都堅持一個中國原則，但是對於它（一個中國）的涵義，雙方同意用口頭聲明方式各自表達，這就是「一中各表」的源頭，海基會把該函傳給海協會，海協會正式回電給海基會，說有關所提的各自表述 海協會充分尊重並接受，是正式換文的結果。

吳敦義表示，有人質疑，創造「九二共識」名詞的前陸委會主委蘇起並沒有出席1992年的會談，但蘇起是以歷史家的身分，把「九二共識」把1992年雙方的函電往來，共同承諾「一個中國，各自表述」的歷史事實表達出來。

吳敦義說，「九二共識」就是一個事實，不是哪一邊可以可以拿掉，是雙方在模糊中有平衡取得的基本共識，「有一中，我們表各表，這是很自然的事」，如果沒有「一中各表的九二共識」，就沒有未來的「辜汪會談」。