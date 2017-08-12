林義傑拿國旗那一年 林俊憲：馬英九做了這件事...

2017-08-12 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運即將開幕，台灣超馬好手林義傑日前點名立委黃國昌「不知道體育」引發網友論戰，不過立委林俊憲今下午則在臉書發文，指林義傑拿著國旗的時候，「酸民做了什麼，我不知道。」但他知道林義傑在2008年拿下「磁北極冒險挑戰賽」第三名的同一年，台灣發生陳雲林事件，馬政府暴力鎮壓拿國旗群眾一名有58年黨齡的國民黨老黨員更為此在自由廣場自焚。他認為談到國旗，最該感到慚愧的，就是前總統馬英九。

世大運媒體手冊因先前使用中華台北（Chinese Taipei）字眼掀起熱議，黃國昌更對此直呼「荒謬」，但針對黃國昌的說法，林義傑發文，點名黃國昌「真的不知道體育」，若要抗議講話的對象也應該是奧委會。但此言引發網友論戰。

林俊憲今下午則針對此事指出，雖然他不知道林義傑拿著國旗的時候，酸民做了什麼，但他知道2008年時馬英九做了什麼。林俊憲指出，林義傑在當年拿下「磁北極冒險挑戰賽」第三名，而馬政府則是在時任中國海協會長陳雲林來台期間，暴力鎮壓拿國旗群眾，一名有58年黨齡的國民黨老黨員、80歲的南投縣退休老師劉柏煙老先生對行人在路上拿著小國旗卻被抓、警察打人卻沒事等狀況十分痛心，也對馬總統對陳雲林卑躬屈膝感到慚愧，在當年的11月11日於台北自由廣場自焚。林俊憲因此認為，「談到國旗，最該感到慚愧的，就是馬英九。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

相關連結請見：