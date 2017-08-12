林義傑拿國旗那一年 林俊憲：馬英九做了這件事...

2017-08-12 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕2017台北世大運即將開幕，台灣超馬好手林義傑日前點名立委黃國昌「不知道體育」引發網友論戰，不過立委林俊憲今下午則在臉書發文，指林義傑拿著國旗的時候，「酸民做了什麼，我不知道。」但他知道林義傑在2008年拿下「磁北極冒險挑戰賽」第三名的同一年，台灣發生陳雲林事件，馬政府暴力鎮壓拿國旗群眾一名有58年黨齡的國民黨老黨員更為此在自由廣場自焚。他認為談到國旗，最該感到慚愧的，就是前總統馬英九。

世大運媒體手冊因先前使用中華台北（Chinese Taipei）字眼掀起熱議，黃國昌更對此直呼「荒謬」，但針對黃國昌的說法，林義傑發文，點名黃國昌「真的不知道體育」，若要抗議講話的對象也應該是奧委會。但此言引發網友論戰。

林俊憲今下午則針對此事指出，雖然他不知道林義傑拿著國旗的時候，酸民做了什麼，但他知道2008年時馬英九做了什麼。林俊憲指出，林義傑在當年拿下「磁北極冒險挑戰賽」第三名，而馬政府則是在時任中國海協會長陳雲林來台期間，暴力鎮壓拿國旗群眾，一名有58年黨齡的國民黨老黨員、80歲的南投縣退休老師劉柏煙老先生對行人在路上拿著小國旗卻被抓、警察打人卻沒事等狀況十分痛心，也對馬總統對陳雲林卑躬屈膝感到慚愧，在當年的11月11日於台北自由廣場自焚。林俊憲因此認為，「談到國旗，最該感到慚愧的，就是馬英九。」

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  • 2008年時任中國海協會會長陳雲林來台參訪，有民眾拿國旗到宴會場外，遭警方驅離。（資料照，記者簡榮豐攝）

    2008年時任中國海協會會長陳雲林來台參訪，有民眾拿國旗到宴會場外，遭警方驅離。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 林俊憲指出，2008年時馬政府在時任中國海協會長陳雲林來台期間，暴力鎮壓拿國旗群眾。（資料照，記者簡榮豐攝）

    林俊憲指出，2008年時馬政府在時任中國海協會長陳雲林來台期間，暴力鎮壓拿國旗群眾。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 2008年時有58年黨齡的國民黨老黨員、南投縣的退休老師劉柏煙對馬政府在陳雲林來台期間的作為大感痛心，竟選擇在自由廣場自焚。圖為台灣中社為劉設計的告別手冊。（資料照，記者陳鳳麗攝）

    2008年時有58年黨齡的國民黨老黨員、南投縣的退休老師劉柏煙對馬政府在陳雲林來台期間的作為大感痛心，竟選擇在自由廣場自焚。圖為台灣中社為劉設計的告別手冊。（資料照，記者陳鳳麗攝）

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