民進黨用4種語言 祝福在台穆斯林完成齋戒

民進黨今天以中文、英文、印尼文和阿拉伯文發出新聞稿,祝福穆斯林順利完成齋戒功修。此為阿拉伯文版本。(民進黨提供)

2017-05-27 22:41

〔記者蘇芳禾/台北報導〕今天是伊斯蘭教封齋日,民進黨今天以中文、英文、印尼文和阿拉伯文發出新聞稿,祝福穆斯林順利完成齋戒功修。

民進黨在封齋日說,300多年來不斷有穆斯林移民來到台灣這塊土地,與其他不同宗教與族群相互包容,共同生活。近20年來在周遭還有許多穆斯林移工朋友,與我們一起努力打拼,讓這塊土地變得更美好。

民進黨表示,去年開始,台灣政府加強推動清真食品及旅遊服務認證,鼓勵設置祈禱室,協助舉辦伊斯蘭文化慶典,打造穆斯林友善環境,就是希望讓每一位在台灣的穆斯林朋友都能感受到善意與尊重。民進黨及新住民事務委員會也會更加努力,打造對所有族群更為友善的社會。

英文版:

Today is the start of Ramadan, when Taiwanese Muslims as well as Muslim friends from Indonesia and other countries begin a month of fasting. From before dawn until after dusk they will neither eat nor drink, showing charity, empathy for the poor, and appreciation for precious natural resources. Therefore, we call on everyone to respect and understand the small changes in their daily lives both at work and at home, while at the same time wishing everyone in Taiwan a peaceful and happy Dragon Boat Festival.

For over 300 years Muslim immigrants have come to Taiwan, living together with people of other religions in a spirit of mutual respect and understanding. In the past 20 years a large number of Muslim migrant workers have been working hard with all of us to make this country a better place.

Since last year, the Taiwanese government has strengthened measures to build a welcoming environment for Muslims, including promoting halal certification for food and travel services, encouraging establishment of prayer spaces, and supporting Islamic cultural festivals. Our hope is that every Muslim living in or visiting Taiwan will feel welcomed and respected. The Democratic Progressive Party and our Immigrant Affairs Committee will continue our efforts to make our society even more friendly for all ethnic and religious groups.

We wish all Muslim friends in Taiwan a Blessed Ramadan!

印尼語:

Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada para sahabat Muslim!

Hari ini merupakan hari pertama bulan Ramadhan. Teman- teman Muslim di Taiwan dan juga yang berasal dari negara- negara lain seperti Indonesia akan mulai menunaikan ibadah puasa selama satu bulan ke depan. Karena mereka tidak akan makan dan minum dari subuh hingga matahari terbenam, maka ada sedikit perubahan dalam pola hidup dan pekerjaan mereka, mohon pengertian dan kerja sama Anda! Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Festival Perahu Naga (Duan Wu Jie).

Selama 300 tahun ini telah banyak imigran Muslim yang datang ke Taiwan dan menjalani hidup saling toleransi dengan para penganut agama dan suku lain. Dalam 20 tahun terakhir juga ada banyak buruh migran asing Muslim yang telah bersama- sama bekerja dan berusaha dengan kita untuk membuat tanah ini semakin baik.

Sejak tahun lalu pemerintah Taiwan semakin mendorong dilaksanakannya sertifikasi makanan dan pelayanan wisata halal, meghimbau dibangunnya ruang- ruang ibadah, mendukung pengadaan perayaan sesuai kebudayaan Islam dan membangun lingkungan ramah Muslim. Dengan ini diharapkan agar setiap teman- teman Muslim yang berada di Taiwan dapat memperoleh perlakuan yang ramah dan semakin dihargai. Komite Urusan Warga Baru Partai Progresif Demokratik Taiwan juga akan semakin berusaha untuk membangun komunitas warga yang ramah dan toleran.

Sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada para sahabat Muslim. Semoga amal ibadah dalam bulan Ramadhan ini diterima oleh Allah SWT.

阿拉伯文(見圖)。