在WHA為台發聲 友邦嗆：一中原則太可笑！

布朗稱一中原則太可笑。（資料照，特派記者呂伊萱攝）

2017-05-24 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣今年無法參加世界衛生大會（WHA），昨天包括聖文森、帛琉等友邦在開幕時為台灣發言，聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）23日受訪時也表示，台灣有自己的政府，中國稱台灣是中國一部分實在「太可笑」。

綜合媒體報導，布朗駁斥中國阻撓台灣出席WHA，中國稱台灣是中國的一部分因此無法受邀，但過去幾年為何能邀請？他認為誰都能看得出這很矛盾。

另外帛琉衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）也幫台灣發聲，他強調帛琉對中國沒有意見，但台灣對帛琉的協助是中國比不上的，他直說，「在我心目中台灣是帛琉的大哥、是家人」。

布朗表示，他知道自己是做對的事情，因此不會感到壓力，「我們知道正在為重要的事情奮鬥，要去確保WHA符合它的名稱」。羅勃茲也強調，自己隨時可為台灣說話。