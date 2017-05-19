民代拿房屋稅比喻器官 賴清德：年紀愈大愈有價值

2017-05-19 12:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市議員林燕祝今日質詢批評市府調漲房屋稅，是全國唯一「追溯」自民國90年7月以後房子，她並以身體器官比喻房屋，器官是愈老愈退化，逼問市長賴清德豈有房屋價值愈舊愈高的道理？

市長賴清德則解釋房屋稅課徵雖有調整，但也有依規定折舊後課徵，房屋所在地價則會隨著增值，他並脫口而出妙答「我年紀愈大愈有價值 」，意外引來全場質詢「笑梗」！

林燕祝鎖定房屋稅調漲議題，指出財政部於99年2月函釋房屋稅標準單價僅適用重行評定新、增、改建的房屋，103年11月再函文廢止99年的函文，雖然給地方政府可以自行決定房屋標準單價的適用原則，但並沒有要地方可以「追溯 」15年前的房子，造成老舊房子反而跟著調漲，而且103年廢止函之前，99年的函釋應該對於90年7月以後房子仍屬有效，只適用於重新評定後的新、增建房屋，加上當時房屋標準單價一直未重新評定，這次市府調漲追溯以前的房子實在沒有道理。

林燕祝砲轟市府調漲房屋稅，對於人民作出「不利處分」，質詢後即前往地檢署按鈴申告，控告賴清德違反刑法129條，公務人員涉違反徵收。

賴清德答詢表示，藉由議員這次互動質詢，可以讓市府對房屋稅徵收說明更清楚，房屋標準單價調整是由評議委員會考量決定，但他身為市長概括承受，若議員要去控告，他也尊重議員的權利。不過，他也認為，林議員說99年函釋應該適用房房稅調漲，後又說90年7月以後房子不能調漲，說法前後矛盾。

財稅局長張紹源則表示，財政部認為房屋標準單價調整的不合理，才於103年再來函文，廢止99年2月的函釋，就是授權給地方適用原則，可以視實際情況自行決適用範圍，完全依法有據，誠如林議員所出示的財政部公文，明寫「各地方政府得視地方實際情形自行決定房屋構造標準單價之適用原則」。

財稅局強調，受影響房屋僅11萬餘戶，全市82％左右約51萬戶房屋未受這次調整影響，且新增稅收絕對會用在治水、交通、教育、農水路等建設，第1年平均增幅僅54％，與五都相較是最低衝擊，也是最晚調整的。