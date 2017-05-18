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高志鵬為阿扁轟邱太三「跟藍營部長有何不同」

2017-05-18  23:59

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁希望出席凱達格蘭基金會19日舉辦的募款餐會，並上台致詞，台中監獄針對相關申請進行審查，預計當天中午結果才會出爐。凱達格蘭基金會董事長、立委高志鵬批評，法務部長邱太三若事事聽從事務官的建議，做法都跟藍營一樣，「跟國民黨的法務部長有什麼不一樣？」

高志鵬在《政經看民視》節目中表示，凱達格蘭基金會是文教基金會，絕對不是法務部所說的政治活動，身為主人上台感謝大家支持，和先前阿扁女兒陳幸妤的牙醫診所開幕，意義沒有不同；為何那次可以准，這次卻事先發函恐嚇，讓人沒有標準遵循。他表示，扁的高鐵票已經買好，應該會出席，至於能不能上台就看狀況。

高志鵬話鋒一轉說，民進黨執政，所有政務官都應該要有新的思維，如果還是一直聽從旁邊事務官的建議，即便是民進黨籍的部長，做的事情和思考還是跟過去一樣；邱太三下面一定有事務官，告訴他這個不行、那個不行，這樣讓他們不好做事，「當你完全聽從他們，那你跟國民黨的法務部長有什麼不一樣？」

高志鵬說，整個法務體系應該體認，阿扁領導國家八年，受到迫害關了六年，大家都覺得夠了，法務部還要緊咬相關規定，甚至威脅要把扁關回去，反而會激起民眾反感。

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  • 高志鵬批評，法務部長邱太三若事事聽從事務官的建議，做法都跟藍營一樣，「跟國民黨的法務部長有什麼不一樣？」（資料照，記者朱沛雄攝）

    高志鵬批評，法務部長邱太三若事事聽從事務官的建議，做法都跟藍營一樣，「跟國民黨的法務部長有什麼不一樣？」（資料照，記者朱沛雄攝）

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相關關鍵字： 凱達格蘭基金會 法務部 邱太三 陳水扁 高志鵬
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