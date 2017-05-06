智慧機械示範區 中市豐洲二期明年售地

2017-05-06 16:13

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府推動「中台灣智慧機械計畫」，將在神岡豐洲科技工業園區二期引進低污染、相對非高耗水的精密科技產業，希望做為智慧機械產業園區示範區。市府經發局長呂曜志今日表示，豐洲二期預計明年底售地，創造約6000個就業機會。

經發局說，「中台灣智慧機械計畫」由市府與中央合作推動，豐洲二期基地座落於神岡區，北臨大甲溪豐洲堤防、南以公有土地及神岡交流道為界、西至台灣高速鐵路、東至溪洲路西側，規劃開發面積共55.68公頃，開發完成後可提供約33.44公頃的產業用地。

園區日前已取得用水、用電同意函，並完成排水計畫書審查；而環保署環評大會103年10月決議進行第二階段環評，104年9月環保署召開範疇界定會議，確定環境影響評估內容後，由市府於去年8月辦理健康風險評估說明會，並於今年1月將二階環評報告書提送經濟部。

經濟部分別於3月與4月召開二階環評公聽會，後續市府將依公聽會紀錄併入修正環評報告書後，送交經濟部轉送環保署審議，預計今年底通過審查。

開發計畫書部分，市府已於今年2月送內政部審查，目前依審查意見修正中，預計明年4月審議通過，7月完成審查可行性規劃報告案，8月設置公告完成，預計12月即可辦理產業用地出售作業。

呂曜志強調，豐洲二期將引進低污染、相對非高耗水的精密科技產業，希望做為智慧機械產業園區示範區。豐洲二期可容納100家廠商，預計總投資額155億元，創造約6000個就業機會。