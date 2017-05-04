捷運遍地開花 賀陳旦：地方政府應自已成立營運機構
2017-05-04 19:54
前瞻計畫中包含大量捷運及輕軌建設，交通部長賀陳旦提醒地方政府應自已成立營運機構。（資料照，記者侯承旭攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕前瞻基礎建設－軌道建設項目中，都市推捷運可說是遍地開花，各地若要自己建設的話，日前也遭質疑若大量增加捷運工程局與捷運公司，到時候組織問題會很麻煩。交通部長賀陳旦今日表示，地方捷運路線規劃及興建，很難由其他地方政府或中央去代勞，地方政府不應迴避自已成立營運機構；但捷運工程局可規劃成立一段時間，屆時裁撤後再將人才併入捷運公司。
至於為何不能統一由中央負責規劃興建或營運，賀陳旦表示，假設把台北捷運局的人力移轉到中央，再由中央去各地蓋捷運路線，首先要碰到的就是台北是否已經不需要這些專業人才；再來就是人才到中央後，要如何決定去哪個縣市興建，誰要優先，即使真的排定興建期程，要一段一段去做，地方政府也不太可能願意等待。
軌道建設是地方政府重要政績，路線要走哪、要選用哪一種系統與技術、哪些站要做聯合開發、費率要如何訂定，這對地方發展與經濟利益關係重大，地方政府不會想交給別人代勞；且現在路線幾乎都已有所決定，沒有空間再讓中央規劃。
另外，賀陳旦表示，像是台北捷運局協助興建台中捷運，發生工安意外後，台北捷運局都到台中市議會受質詢，差點連市長都要去台中道歉，這感覺也不是那麼適當。因此，雖然捷運局的確是不應該長久存在，但地方政府不應迴避自己要擁有相關營運機構；交通部樂於輔導各地捷運局去吸納台北市捷運局的人才，交通部未來組織整併成立鐵道局後，除台鐵高鐵人才外，也能可容納捷運人才。
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