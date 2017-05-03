狼師文創公司屢贏政府標案 林俊憲：收買評委

2017-05-03 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家自殺風波引起社會關注，被指控在就學期間對她施以狼爪的補教名師C男，同時被起底擔任文創公司「日創社」負責人，在僅有500萬資本額的規模下，連年打敗大規模出版社贏得政府標案，民進黨立委林俊憲今召開記者會提出諸多證明，要C男出來面對。

記者會中，曾與日創社競標台北市立圖書館年鑑的廠商指控，日創社拿104年的作品來投105年的標案，最後卻順利得標，且在無法觀看到對手廠商的投標作品情況下，日創社後來竟想要購買他們公司的投標作品，代表有人提供作品資訊給日創社。

林俊憲質疑，日創社登記資本額僅有500萬，但接連打敗年經、天下、遠見等知名出版社，取得多件政府機構文創標案。

林俊憲提到，曾與日創社有合作關係的人士向他透露，日創社是透過收買評委來贏得標案，其中一位是某間藝術大學教授，只要該名教授擔任評委，都是日創社得標。

林俊憲指出，像是中油的文創作品「油來油去」，屬於一年一標，金額約8、9百萬，幾乎都是日創社得標，但他拿起日創社作品，「不過薄薄數頁，可見獲利相當可觀。」他還說，日創社員工都直接將中油廣告代理之類的字樣印在名片上，就好像認為自己一定會得標。

林俊憲表示，限制型招標的評審名單，大多都是依照公共工程委員會評選資料庫挑選，但中油近三年來的評審都不是從資料庫中尋找，而是自行挑選。此外，他向衛福部疾管署索取標案資料，疾管署卻稱超過3年年限，資料沒有保存為由，拒絕交付評審名單。

林俊憲要求在場的廉政署代表，一定要徹查日創社在政府標案上是否有不法行為，要求負責人C男必須出來面對，強調願意對自己的指控負責，有種就來提告。