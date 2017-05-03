| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國 1下林口路段 水泥預拌車國道翻覆 一度飆到29.94元 新台幣午盤重回「3」字頭 PR 壞心情來襲 網紅靠這招解決 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 政治

狼師文創公司屢贏政府標案 林俊憲：收買評委

2017-05-03  11:28

〔即時新聞／綜合報導〕才女作家自殺風波引起社會關注，被指控在就學期間對她施以狼爪的補教名師C男，同時被起底擔任文創公司「日創社」負責人，在僅有500萬資本額的規模下，連年打敗大規模出版社贏得政府標案，民進黨立委林俊憲今召開記者會提出諸多證明，要C男出來面對。

記者會中，曾與日創社競標台北市立圖書館年鑑的廠商指控，日創社拿104年的作品來投105年的標案，最後卻順利得標，且在無法觀看到對手廠商的投標作品情況下，日創社後來竟想要購買他們公司的投標作品，代表有人提供作品資訊給日創社。

林俊憲質疑，日創社登記資本額僅有500萬，但接連打敗年經、天下、遠見等知名出版社，取得多件政府機構文創標案。

林俊憲提到，曾與日創社有合作關係的人士向他透露，日創社是透過收買評委來贏得標案，其中一位是某間藝術大學教授，只要該名教授擔任評委，都是日創社得標。

林俊憲指出，像是中油的文創作品「油來油去」，屬於一年一標，金額約8、9百萬，幾乎都是日創社得標，但他拿起日創社作品，「不過薄薄數頁，可見獲利相當可觀。」他還說，日創社員工都直接將中油廣告代理之類的字樣印在名片上，就好像認為自己一定會得標。

林俊憲表示，限制型招標的評審名單，大多都是依照公共工程委員會評選資料庫挑選，但中油近三年來的評審都不是從資料庫中尋找，而是自行挑選。此外，他向衛福部疾管署索取標案資料，疾管署卻稱超過3年年限，資料沒有保存為由，拒絕交付評審名單。

林俊憲要求在場的廉政署代表，一定要徹查日創社在政府標案上是否有不法行為，要求負責人C男必須出來面對，強調願意對自己的指控負責，有種就來提告。

廣告
  • 立委林俊憲3日舉行記者會，指控補教老師C男疑以收買評委方式，屢贏政府標案。（記者方賓照攝）

    立委林俊憲3日舉行記者會，指控補教老師C男疑以收買評委方式，屢贏政府標案。（記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 才女作家 文創 日創社 林俊憲 標案
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韓式雞腿
好簡單！蘋果玫瑰塔
日式拉麵源自中國？
味噌湯不能用煮的？
轉寄

標題：狼師文創公司屢贏政府標案 林俊憲：收買評委


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月3日‧星期三‧丁酉年四月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.