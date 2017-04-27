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接受路透專訪 蔡英文：不排除再與川普通話

蔡英文今天接受《路透》專訪表示，不排除再次與川普通話。（路透）

2017-04-27  16:25

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天接受《路透》專訪，她表示不排除會跟美國總統川普再次通話，並呼籲中國身為一個大國，應該負起維持世界和平的責任。

蔡英文今天在總統府接受《路透》專訪，她強調，「我們有機會再次和美國政府直接溝通。也不排除有機會再和川普本人通話，不過這取決於情勢需求，也要看美國政府關注的區域事務。」

另外她也向中國國家主席習近平喊話，呼籲中國應該負起責任，「習近平主席作為一個大國領導人，我希望他可以展現另一種模式，用不同角度來看待兩岸關係，讓兩岸互動能有不同的模式。」

另外報導提到美軍武售台問題，文中指出台灣想和美國購買目前最先進的F-35戰機。至於昨天各界預期蔡英文可能會提到李明哲案，文中則未提及。

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  • 總統蔡英文今天接受《路透》專訪。（路透）

    總統蔡英文今天接受《路透》專訪。（路透）

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