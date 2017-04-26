吳秉叡、黃國昌一見面就猜拳 原來是為了...

鄭運鵬說，他今天上午6時30分到立院，卻是第6名到場的。（圖擷取自鄭運鵬臉書）

2017-04-26 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕為了因應「前瞻基礎建設特別條例」審查，民進黨立委一早就上工，民進黨立委鄭運鵬更透露，吳秉叡、黃國昌兩位一見面就猜拳...。

鄭運鵬表示，這個星期天天開甲動，上工時間都是開外掛，有人負責晚班，有人負責早班，而他今天上午6時30分到立院，卻是第6名到場的。

鄭運鵬更透露，他還看一個奇妙瞬間，吳秉叡、黃國昌竟然一見面就在猜拳，然後兩個人一起去搭電梯下樓，「他們說財政委員會都是早到的人，猜拳贏的先發言」。

鄭運鵬也打趣說，能早起報到的，都是不錯的立委，「當然，能在旁邊拍照的，也不錯」。