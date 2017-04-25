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新北副市長、經發局長傳不合 被要求議場握手言合

曾任經發局長的副市長葉惠青（右），主動與現任經發局長施威全互動。（記者何玉華攝）

2017-04-25  15:47

〔記者何玉華／新北報導〕曾任經發局長的新北市副市長葉惠青，與現任經發局長施威全傳聞不合已久，不僅市府員工私下議論，連市議員都看不下去；民進黨團議員張瑞山利用在議會質詢的機會，要求兩人握手闢謠，兩人笑稱沒有不和，就是不好意思握手，在會議主席李坤城提醒，「不握手，可能會一直問下去」，才握手結束這段質詢。

張瑞山問兩人平日是否有互動往來？是否互相到辦公室坐坐？兩人都表示平常討論公務就有往來；張瑞山追問上次見面是何時，施威全一時答不上來，葉惠青緊急救援「上個禮拜」，張瑞山說兩人「神離貌合」傳聞已久，對市府推動業務絕不是好事，要求兩人當場握手闢謠。

原本表情嚴肅的兩人，面對議員的要求，突然顯得扭捏，氣氛也變的輕鬆，李坤城裁示兩人依平常互動的方式呈現，葉惠青主動拉施威全、拍肩，但張瑞山堅持握手，連台下兩名坐在一起的女議員洪佳君、鄭戴麗香都忍不住作勢示範，在主席裁示下，兩人才握手，結束僵局。

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  • 曾任經發局長的副市長葉惠青與現任經發局長施威全傳聞不合已久，應議員要求，在議會握手闢謠。（記者何玉華攝）

    曾任經發局長的副市長葉惠青與現任經發局長施威全傳聞不合已久，應議員要求，在議會握手闢謠。（記者何玉華攝）

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