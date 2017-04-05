潛艦國造 台船：明年3月一定提出初步設計
2017-04-05 12:02
磐石軍艦與潛艦。（資料照，記者張忠義攝）
〔記者曾韋禎／台北報導〕潛艦國造是否能在8年下水測試、10年成軍？國防部並未在報告中明列出時程。國防部軍備局長梅家樹坦言，我們一直積極努力向美國提出需求。台船董事長鄭文隆則保證，明年3月一定能提出初步設計。
立法院外交及國防委員會今邀國防部報告國機國造、潛鑑國造進度。對於鄭文隆自信能在8年下水測試、10年成軍，但國防部的報告並未明列潛艦下水及成軍的期程。
民進黨立委羅致政坦言，對潛艦有點擔心，到時候設計不出來怎辦？即便是船舶中心的報告都明白指出，目前的造艦人才不足。
國民黨立委江啟臣認為，既然美方放出F35、薩德的訊息，我們何不爭取潛艦？真的需要購買或要求技術，就要開始。
海軍參謀長李宗孝表示，我們需要8艘潛艦。
梅嘉樹指出，大概要設計階段到一定程度，有參數才能進行建案程序。我們一直都向美方積極爭取。
民進黨立委莊瑞雄表示，他在上政論節目時，前艦長們都唱衰，到底是預算的問題，還是沒能力做出來？澳洲原本想購買的蒼龍級潛艦要多少錢？我們做出來的會比較強嗎？
李宗孝答覆，這是沒問到有信心的艦長。要完成、評估，才知道單價是多少。
台船董事長保證，一定可以在明年3月，也就是第15個月時交出初步設計，並在第27月提出合約設計。他說，澳洲原本想購置的蒼龍級潛艦是1000億元。
梅家樹認為，不能這樣比，而是要看我們的需求為何，未來做出來的潛艦一定可以符合海軍需求。
中科院長張冠群坦言，正在尋求戰系的技術支援，若無外援，時程就要長一點。
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