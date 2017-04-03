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核食、美豬議題 李明賢轟陳時中：哪國的衛福部長?

2017-04-03  18:48

〔即時新聞／綜合報導〕核食、美豬解禁議題，衛福部長陳時中接受媒體專訪時坦言，只要確保食品安全，他不反對解禁。對此國民黨發言人李明賢在臉書上質疑「到底是哪一國的衛福部長呢？」

李明賢在臉書發文表示，「從民進黨縣市首長的最近發言，直到衛福部長的最新專訪談話內容，幾乎一致指向蔡政府不斷測驗人民容忍的底線，代表食安最低要求即將被打破：美國瘦肉精美豬與日本核食極可能在短時間內開放！」

李明賢表示，他不明白陳時中是哪一國的衛福部長，也說只有蔡政府準備好要解禁，台灣人民並沒有打算解禁，並呼籲「無辜的老百姓，準備再次上街抗爭吧！」

陳時中稍早接受媒體專訪時強調，有安全疑慮的食品的開放與否權責不在衛福部，衛福部的權責只在確保安全，而確保安全也是衛福部的唯一考量。陳時中也表示這不只是食安問題，同時也是經貿與外交問題，解禁的前提是必須要能確保安全，如果不安全，也不能因政治考量解禁。

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  • 國民黨發言人李明賢在臉書上表示「陳時中到底是哪一國的衛福部長呢？」（擷自李明賢臉書）

    國民黨發言人李明賢在臉書上表示「陳時中到底是哪一國的衛福部長呢？」（擷自李明賢臉書）

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相關關鍵字： 外交 李明賢 核食 美豬 衛福部 貿易 陳時中 食安問題
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