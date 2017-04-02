中國逮捕李明哲 黃偉哲：要逼迫蔡政府低頭

民進黨立委黃偉哲接受美媒訪問時表示，中國逮捕李明哲的行為，就如同北韓扣押美國人質般。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-04-02 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工李明哲，遭中國以因涉嫌危害國家安全遭逮捕，此舉也引起國際特赦組織關注，呼籲中國趕快放人。民進黨立委黃偉哲接受美媒訪問時表示，中國此舉就像北韓扣押美國人質，希望得到某種政治目的，想要逼迫蔡英文政府低頭。

黃偉哲接受《美國之音》訪問時表示，台灣是有制度與法制的地方，中共想藉由社會輿論與家屬的眼淚和心情，對台灣施壓談判，要求接受一些相對的條件，否則就對李明哲判以重罪。

過去北韓扣押美國人質，前美國總統柯林頓和卡特，都曾赴北韓救過人，黃偉哲說，目前台灣正受到同樣一般的壓力，中國在試圖逼蔡英文就範。

黃偉哲認為，類似這種情形就和北韓差不多，曾有美國人被北韓逮捕後，愈加之罪，何患無辭。中共在李明哲案向台灣社會釋放訊息，只要去關心中國人權隨時都會被逮捕，並且要逼迫蔡英文政府去跟中國低頭協商，黃偉哲說，這是中共最大政治信息和最大的政治籌碼之一。