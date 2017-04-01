喊攻政府機關 蔡正元：公民不服從、一切都合法

2017-04-01 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運攻佔立法院行動，22人遭起訴，台北地院昨判決無罪，認定其有行使「公民不服從」的正當理由；國民黨政策會執行長蔡正元今在臉書發文，表示不滿一例一休、年金制度等政策，就可以攻佔行政院、總統府，因為「只要喊出公民不服從，一切都合法」。

蔡正元在臉書文中指出：「你反對一例一休，攻佔行政院，是合法的」、「你反對年金制度，攻佔總統府，是合法的」、「你反對同婚制度，攻佔司法院，是合法的」、「你反對進口日本核食，攻佔立法院，是合法的」。

但蔡正元接著說，唯一要擔心的是，號召攻佔人力太少，不必擔心攻佔有罪，因為「只要喊出公民不服從，一切都合法」。