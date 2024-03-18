薛瑞元為兒虐案道歉 蔣萬安：中央地方合作才可建構完善社會安全網

台北市長蔣萬安今表示，衛福部在立法院的專案報告要接受立法院、社會各界檢視，中央、地方共同合作，才可建構完善的社會安全網。（記者田裕華攝）

2024/03/18 11:43

〔記者蔡思培／台北報導〕1歲男嬰「剴剴」遭保母虐死引社會關注，立法院衛環委員會今天也邀請衛福部長薛瑞元報告，薛也向社會致歉，原本遭外界質疑只有2頁的檢討報告也增加。台北市長蔣萬安今表示，衛福部在立法院的專案報告要接受立法院、社會各界檢視，中央、地方共同合作，才可建構完善的社會安全網。

蔣萬安今天上午出席台北市STEAM及新科技發展辦公室揭牌啟用典禮，會前受訪被問起近來虐童事件。蔣萬安表示，衛福部在立法院的專案報告要接受立法院、社會各界檢視，北市府的立場就是中央地方要共同合作，才可建構完善的社會安全網，而非任何一個層級的政府能獨立完成，北市第一時間提出7+1兒童守護計畫，得到基北北桃4縣市平台、15縣市積極落實。

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另外，台北市政府前天通報衛福部保護司2起疑似兒虐事件，北市府不滿2例疑似兒虐被定調兒虐，不過薛瑞元今受訪強調「衛福部沒有定調」。蔣萬安認為，對於重大兒虐事件應更為審慎，司法還要相驗並調查才能確認，最重要的還是讓每個孩子都能被社會安全網接住。

媒體也詢問蔣萬安，是否認為薛瑞元在5月20日總統交接後值得留下，蔣萬安表示，現在最重要的是對於市政議題、兒童守護問題，立法院今天也請衛福部專案報告，希望可以提出更具體作法，中央地方共同努力。

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