敬佩聖雄甘地精神 柯文哲：印度版白色力量
2017-03-30 16:08
柯文哲參觀印度聖雄甘地紀念館，認為其精神如「印度版白色力量」。（資料照，記者姚介修攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的東、南亞參訪之旅，在今日來到第三站印度，抵達後的首個行程為參觀印度聖雄甘地的紀念館，這讓柯P有感而發，認為甘地的精神就如同「印度版白色力量」。
出身富裕的甘地原先是一名律師，後來帶領印度透過不合作、非暴力運動尋求獨立。綜合媒體報導，柯P表示，甘地用最簡單的心靈來面對複雜事件，其精神改變了印度、英國甚至人類歷史，「就好像是印度版白色力量」。
柯P還提到，在印度擺脫殖民枷鎖後，甘地仍主張非暴力的信條，不對過去的統治者進行報復，讓國家能和平向前，「這樣的精神可以給我們參考參考」。而甘地最後遭到暗殺，但柯P覺得，該做的事情還是得做，雖然會被罵被幹甚至暗殺，但總是減少了一個時代的爭執。
此外，考察團在參觀過程中也出現突發狀況，文化局長鍾永豐與部分團員因為殿後，在沒有聽到導覽人員講解的情況下，誤入了印有甘地腳印的禁地。鍾永豐事後表示自己不清楚規定，對造成館方困擾感到相當抱歉，紀念館館長則表示，類似的情形其實很常發生，不是非常嚴重的事情。
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