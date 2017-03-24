大巨蛋案 趙藤雄：近期會一次講清楚

2017-03-24 17:57

〔記者徐義平／台北報導〕適逢50周年，遠雄企業團選在高雄打造50周年地標豪宅「The One」，難得現身的遠雄企業團董事長趙藤雄也一早也親自搭高鐵南下主持。他表示，該建案是全台最高的住宅大樓，也是遠雄50年來建築成本最高的一個建案，今日開案便已經銷售30餘戶。而該指標案，他表示，自己至少會保留1戶當作收藏。

至於，話鋒一轉到紛擾多時的大巨蛋案，即便趙藤雄多次表達不談，不過，訪談間仍不免說上幾句。趙藤雄在訪談席間曾表示，自己曾當著市長面詢問，還要繼續罵嗎？如果市長還要就繼續罵吧！總有一天會一次回應清楚。而且他進一步指出：「柯文哲曾罵我是頑固老人，我倒要看這個年輕人要怎麼玩下去。」也多次強調柯文哲罵了他上百次，他一次都沒回，不過，近期他會找時間一次講清楚，似乎暗示大巨蛋案近期會有爆炸性的進展。

面對目前房市狀況，趙藤雄指出，六都1~2月買賣移轉棟數相較去年同期增加3~8成，尤其新北市大幅增加8成，而遠雄旗下的建案也從去年1天1戶，到現在可以1天賣2戶，因此，訂下1天賣1億，1年賣365億的目標。