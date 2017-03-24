| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中彰接國道廂型車火燒車 火勢猛烈 精障男與家人口角 跑到加油站買汽油自焚
 首頁 > 政治

大巨蛋案 趙藤雄：近期會一次講清楚

2017-03-24  17:57

〔記者徐義平／台北報導〕適逢50周年，遠雄企業團選在高雄打造50周年地標豪宅「The One」，難得現身的遠雄企業團董事長趙藤雄也一早也親自搭高鐵南下主持。他表示，該建案是全台最高的住宅大樓，也是遠雄50年來建築成本最高的一個建案，今日開案便已經銷售30餘戶。而該指標案，他表示，自己至少會保留1戶當作收藏。

至於，話鋒一轉到紛擾多時的大巨蛋案，即便趙藤雄多次表達不談，不過，訪談間仍不免說上幾句。趙藤雄在訪談席間曾表示，自己曾當著市長面詢問，還要繼續罵嗎？如果市長還要就繼續罵吧！總有一天會一次回應清楚。而且他進一步指出：「柯文哲曾罵我是頑固老人，我倒要看這個年輕人要怎麼玩下去。」也多次強調柯文哲罵了他上百次，他一次都沒回，不過，近期他會找時間一次講清楚，似乎暗示大巨蛋案近期會有爆炸性的進展。

面對目前房市狀況，趙藤雄指出，六都1~2月買賣移轉棟數相較去年同期增加3~8成，尤其新北市大幅增加8成，而遠雄旗下的建案也從去年1天1戶，到現在可以1天賣2戶，因此，訂下1天賣1億，1年賣365億的目標。

廣告
  • 針對大巨蛋一案，遠雄企業團董事長趙藤雄今天表示，近期會找時間一次講清楚。（記者徐義平攝）

    針對大巨蛋一案，遠雄企業團董事長趙藤雄今天表示，近期會找時間一次講清楚。（記者徐義平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大巨蛋 趙藤雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜鱈魚排
好下飯✧麻油松阪豬
鐵鑄鍋料理能補鐵？
低脂奶奶泡更綿密？
轉寄

標題：大巨蛋案 趙藤雄：近期會一次講清楚


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月24日‧星期五‧丁酉年二月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.