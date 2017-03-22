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民進黨選對會 否認現任縣市長優先提名

2017-03-22  15:52

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統兼任民進黨主席的蔡英文日前與部分綠營縣市首長餐敘，綠營縣市首長對外透露，會中有共識將以現任優先（提名下次縣市長選舉）。不過民進黨選對會召集人陳明文今天受訪則否認說，沒有現任者優先的問題，「由主席提名，送到中執會通過」。

2018選舉對策委員會召集人陳明文今天（22日）下午受訪說，「沒有現任優先的問題」，會中討論由黨主席提名，並且徵召非執政縣市人選，再經中執會通過，這些提名辦法，將經7月22日舉行的黨代表全代會通過。

日前黨中央有消息傳出，新北市長選舉可能徵召台南市長賴清德，若該提名辦法通過，則蔡英文有徵召的決定權。

陳明文指出，選對會今天討論的內容包括3月起至7月22日全代會舉行前，這4個月選對會要開會的時程安排。此外，也討論2018縣市長提名，包括連任縣市長、非執政縣市、任期屆滿3部分。

陳明文說，第1部分、沒有現任者優先的問題，由主席提名，送到中執會通過；第2部分、非執政縣市，還是以主席徵召方式辦理（台北市、新北市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、連江縣、南投縣）。第3部分、執政屆滿的縣市，還是要初選方式（宜蘭、台南、高雄、嘉縣）。

由於嘉義市長涂醒哲民調偏低，是否會改提名其他人選，陳明文說，他們沒有提到單獨縣市的問題，現在講的是規則問題。

2001年台中市長選舉，民進黨現任市長張溫鷹於黨內初選落敗，後來脫黨參選。

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  • 民進黨選對會召集人陳明文（見圖）今天受訪則否認說，沒有現任者優先的問題，「由主席提名，送到中執會通過」。（資料照，記者蘇芳禾攝）

    民進黨選對會召集人陳明文（見圖）今天受訪則否認說，沒有現任者優先的問題，「由主席提名，送到中執會通過」。（資料照，記者蘇芳禾攝）

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