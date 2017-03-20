捍衛環品、食安 邱太三：將訂吹哨子條款

環保署長李應元（右二）、法務部長邱太三（右一）、高檢署長王添盛（左二）等人20日出席記者會，共同宣誓強力執法，阻斷環保犯罪，悍衛環境品質。（記者羅沛德攝）

2017-03-20 13:18

〔記者陳炳宏／台北報導〕為了展現政府捍衛環境品質決心，檢警環中央三部會首長今天以「國家出動檢警環、環保犯罪重懲判」為題，齊聚宣示強力執法以捍衛環境品質，未來不論是環保危害、食品安全相關法令，都將增訂吹哨子條款。

包括環保署署長李應元、法務部長邱太三、內政部常務次長邱昌嶽、高檢署檢察長王添盛、臺北地檢署檢察邢長郝、內政部警政署副署長王隆等，共同出席宣示記者會，強調政府嚇阻環保犯罪不法行為的執法決心，其中邱太三指出，未來不論是環保危害、食品安全相關法令，都將增定吹哨子條款（用高額獎金、減刑，鼓勵不肖業者員工勇於檢舉）。

邱太三致詞時表示，過去已經頒發「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」，地檢署應該整合轄區內各相關行政資源共同對抗環境犯罪，而針對過去不法業者對環境破壞，檢討後發現法治不足，應該從源頭開始保護環境。

邱太三指出，過去大統案不法利得達18億5千多萬，但即使非常上訴，也無法追討回來，去年刑法修正案中，已經修正將不法利得危害到第三人，將可沒收，這次司改國事會議，也提出相關法案，希望對環境安全可以有效嚇阻。

邱太三說，司改國事會議第三小組會議中，包括法務部、環保署、警政署專案報告中，已經提出幾個面向，包括回復環境費用也要納入不法利得，過去業者便宜行事任意傾倒可能獲利不到100萬，但環保署事後清除回復要花1、2千萬元，因此要將「回復環境費用視為犯罪不法利得」，此外也要「擴大沒收、阻斷不法」，如果犯罪經濟誘因讓不法業者認為賭一把划算，就會鋌而走險，因次要擴大沒收，不只是這次挖掘的犯罪事實，以前犯罪但未被發覺的其他生產設備皆一併擴大沒收， 阻斷其經濟誘因。

邱太三指出，第三個面向就是過去環境污染、食品安全案件，都要求要有具體危害，法院要求具體證明，現在則希望可以修改環境污染法令，修改過去要求具體損害，要參考國外立法，只要行為對社會公眾一定會造成污染危害，就一定要追訴、處罰，更重要民事方面，污染者需證明絕對無害，避免受害者還要花費更多精力蒐證，以維護社會正義公平。

邱太三也表示，過去由於環保食安案件發現時都太晚，因此將制訂吹哨子條款，把各項環境污染、食品安全都納入吹哨子條款，以利阻止危害發生，另外也將與公民團體與在地居民結合，透過輔導與獎勵方式，補足政府稽查人力不足。

最後，邱太三也強調，過去案例曾有獲利一、二十億，但處罰幾僅千萬，加上一罪不能兩罰，因此將來法源上將修法取消罰鍰上限，下限則以不法利得為地板，再參考損害賠償，希望可以阻斷犯罪經濟誘因。

環保署也表示，為了因應複雜多變的環境污染問題，從100年起即聯合檢警合作查緝重大污染案件，截至今（106）年2月，檢警環合作打擊環保犯罪總共查獲1,369件、移送5,716人, 成果豐碩。

高檢署檢察長王添盛表示，法務部長已經指示高檢署要規劃國土保育與環境保護強力執行方案，今年已經查獲有許多盜伐林木事件，甚至有外勞參與，今年5月10日也將與內政部、環保署召開強化查緝環保犯罪案件，將邀集所有地檢署第二審檢察長、主任檢察官、檢察官、縣市環保第一線工作同仁，檢討「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」，101年來時空改變、犯罪手法更新、查緝手法的檢討。

王添盛說，根據規劃，各地檢署都要成立環保犯罪案件的執行小組，但目前僅地檢署檢察長召集，主任檢察官與檢察官執行，希望透過研討會，能將環保署與各地環保單位，加入小組共同執行；此外，也會針對過去幾件社會矚目的環保查緝案例，與起訴後被判無罪的實務案件進行檢討，以強化查緝強度。

檢警環中央三部會首長再次重申，將持續精進強化打擊犯罪效能，未來檢警環將從法制面、制度（行政）面、執行面上，包括將「吹哨者條款」全面入法，以利後續偵查與訴追；若有任何違法行為經查獲，將面臨刑責及高額罰鍰，同時亦將追究其不法利益，呼籲業者切勿心存僥倖，以免得不償失。

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環保署長李應元（前排右三）、法務部長邱太三（前排右二）、高檢署長王添盛（前排左二）等人20日出席記者會，共同宣誓強力執法，阻斷環保犯罪，悍衛環境品質。（記者羅沛德攝）