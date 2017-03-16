謝淑薇退出奧運比賽 監院糾正教育部體育署
2017-03-16 12:24
〔記者施曉光／台北報導〕針對去年巴西里約奧運，我國女子網球好手謝淑薇因為不滿教練遴選制度，賽前臨時退出網球單打及雙打比賽，引發國內體壇軒然大波，後又發生羽球選手戴資穎未穿著中華民國羽球協會贊助廠商提供的服裝參賽等風波，監察院教育及文化委員會今日通過監委仉桂美、王美玉提案，糾正教育部暨所屬體育署。
監察院糾正案文中指出，教育部體育署設置競技運動人才培訓輔導小組，負有審議全國性各單項運動協會所屬參加國際性運動賽會選手培訓計畫及教練、選手名單的任務，但對於中華民國網球協會遲至去年三月十六日才由國家運動訓練中心同意備查「里約奧運選手培訓參賽實施計畫、代表隊教練及選手遴選辦法」，而且在五月二十七日以電子郵件方式通知各選手，不僅未能履行核定程序，也未督促國家運動訓練中心專案辦理培訓措施。
監委並認為，事關教練及選手權益事項的告知義務，未盡公開透明，明顯有重大瑕疵，導致謝淑薇質疑教練選拔標準不公而退賽，影響國家代表隊的整體備戰規劃及團隊士氣，教育部難辭督考不當之咎。
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