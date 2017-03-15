長照稅源暫卡關 遺贈稅調高改送黨團協商
［記者吳佳蓉／台北報導］為支應長照財源，立法院財委會今初審通遺贈稅法修正草案，將遺產稅及贈與稅，由現行單一稅率10%，調高為10%、15% 及 20%三階段累積稅率。但由於時代力量立委黃國昌堅持，改革幅度應加大，以符合公平正義精神，經討論朝野對稅率、級距門檻仍無共識，最終決議交付院會，進行黨團協商。
根據行政院版提案，遺贈稅將由單一稅率10%，調為10%、15% 及 20%三階段累進稅率。遺產稅課徵級距分為「0~5000萬元以下、5000萬～1億元，1億元以上」，贈與稅為「0~2500萬元、2500~5000萬元、5000萬元以上」三階；保守估計每年可挹注長照63億元。
但時代力量版本主張，遺贈稅稅率應由提高至「10%、20%、30%」，課徵門檻遺贈稅則應採「0~1300萬元、1300萬～2800萬元、2800萬元以上」，贈與稅採「0~150萬元、150～350萬元、350萬元以上」三階；同時，也應降低贈與稅免稅門檻，由220萬元降至150萬元。變動幅度較行政院版更大。
黃國昌解釋，2009年遺贈稅一次從最高稅率50%降至單一稅率10%，不只學者跳腳，連台積電董事長張忠謀都曾批評是錯誤決策。調降後，應納稅額占財產總額的比重，從2009年的5.52%一路下滑至2014年，僅剩1.68%。現在既然遺贈稅要調整，就不應只看能為長照增加多少財源，應該積極調整，重新實現遺贈稅作為社會公平正義最後一道守護關卡的功能。
朝野協商時，由於對稅率、課徵級距，以及贈與稅免稅額是否調整，無法獲得共識；加上稅率、級距及免稅額調整，影響層面、稅收也將跟著改變，需進一步試算，最終決議兩版本併案送交院會進行黨團協商；僅通過遺贈稅稅率調漲後，增加的稅收將指定作為長照財源，先確保財源無虞，至於是否擴大改革遺贈稅幅度，增加稅收，則另待討論。
財委會民進黨召委王榮璋表示，遺贈稅法修正草案事關長照財源，為重大政策，交付院會後，將將積極召集黨團協商。協商結果可能有幾種，包括按行政院版通過，或朝野協商推出折衷版，希望能盡快處理，以趕上長照法6月3日的上路時程。
他表示，不過，由於時代力量版本是訴求改革幅度更大，屆時稅率若有上調，或是課稅及具有降低，稅收都是只增不減，只要草案能順利通過，長照財源仍不會受到影響。
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標題：長照稅源暫卡關 遺贈稅調高改送黨團協商
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