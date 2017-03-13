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「重層嚇阻」新戰略 國軍防禦圈外推1千公里

國防部長馮世寬表示，若中國對台灣發起攻擊，那我方將會「積極防衛」。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-03-13  11:35

〔即時新聞／綜合報導〕國防部指出，未來新戰略方針，將自現行「防衛固守，有效嚇阻」改為「防衛固守，重層嚇阻」。媒體報導，國軍採取主動防禦，不排除先發制人，將防禦圈外擴至1千公里涵蓋中國。

本報報導，國防部指出，「重層嚇阻，發揮聯合戰力」，是運用重層嚇阻手段，達成防衛固守之目的，並以創新不對稱作戰思維，發揮聯合戰力，使敵陷入多重困境，嚇阻其不致輕啟戰端。「倘敵仍執意進犯，則依『拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸』之用兵理念」。

《風傳媒》報導，知情人士指出，「重層嚇阻」接近於「積極防禦」，在敵軍攻擊前先發制人。報導指出，欲做到敵軍兵力接近台灣本島前就予以打擊，台灣自行研發的雄二E巡弋飛彈射程已突破1千公里，長程預警雷達偵蒐範圍可達3千公里。

報導表示，知情人士說，馮世寬所指「有些飛彈發展得不錯」，便是指雄二E巡弋飛彈、萬劍彈、雄三飛彈和愛國者飛彈等武器。

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