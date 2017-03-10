中生共諜吸收外交部官員？ 侯清山：密切注意

2017-03-10 15:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕有媒體報導，中生周泓旭受中國國台辦高層指示，以唸書名義來台發展共諜組織，並企圖以招待旅遊方式吸收外交部官員。外交部次長侯清山表示，有針對事件進行了解，目前沒有進一步的消息，未來會密切注意。

侯清山下午赴立法院備詢時受訪表示，因偵查不公開，相關訊息需請檢調進一步說明，外交部人員有相關出入境規範，目前沒有進一步消息。