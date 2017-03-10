世界冠軍「閃電狼」赴立院慶功 林全承諾助電競發展

台灣職業電競隊伍「閃電狼隊」在波蘭舉行的第11屆英特爾極限大師賽「英雄聯盟」總決賽中，奪下世界冠軍，１０日在立法院康園餐廳設宴慶功，行政院長林全、立法院長蘇嘉全、政務委員唐鳳都出席道賀。（記者方賓照攝）

2017-03-10 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣英雄聯盟職業電競隊伍「閃電狼」在上月底英特爾極限高手盃大賽（Intel Extreme Masters，簡稱IEM）勇奪世界冠軍，今（10日）立法院康園餐廳設宴款待冠軍隊伍，行政院長林全也在宴中承諾未來會將電競相關想法和總統溝通。

綜合媒體報導，閃電狼英雄聯盟戰隊今天受邀參加立法院「IEM總冠軍慶功宴」，包括感謝行政院長林全、立法院長蘇嘉全、立法院副院長蔡其昌、政務委員唐鳳、電子競技運動協會理事長兼立法委員鄭寶清、立法委員段宜康都出席恭賀閃電狼；林全在宴中表揚閃電狼的表現，讓人感到高興又驕傲，並盼未來教育部能鼓勵四技二專發展電競技藝課程，讓電競比賽的成績將列為審查資料。

在未來選手生涯發展部分，文化部已經公告將電競專長比照一般運動選手，能成為替代役的評選項目，讓電競選手的職業生涯不會因為兵役關係而中斷，而在產業配套部分，林全也承諾會將相關想法和總統溝通，希望讓選手有更多表現的空間。

閃電狼的臉書粉絲專頁也秀上慶功宴照片，表示電子競技產業已經逐漸受到政府支持相助，未來還有許多挑戰需要大家一起努力。

閃電狼在上月底的第11屆的IEM總決賽，連敗歐洲勁旅拿下IEM世界冠軍，是自2012年台北暗殺星（Taipei Assassins，簡稱TPA）年在《英雄聯盟》S2世界大賽拿下冠軍以來，再次有台灣的隊伍在國際比賽中贏得冠軍寶座。