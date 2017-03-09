南市議員選舉區30年未改變 16日公聽會徵民意

2017-03-09 20:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市選舉委員會將於3月16日在該會4樓禮堂，舉辦南市議會第3屆議員選舉區劃分公聽會，邀請市政府、市議會、現任議員與各主要政黨代表參加，也歡迎民眾參與，希望廣徵各方意見，提供中央選舉委員會辦理選舉區劃分參考。

市選舉委員會表示，南市現行議員選舉區，係沿襲南縣、市合併改制前之選舉區已超過30年未曾變更，16日召開公聽會，希望廣徵各界意見，以供選舉區劃分參考，提送中央選委會審核。

據了解，目前研擬草案，依選區人口數、地理淵源等因素評估，除了平地原住民與山地原住民各1席議員維持不變，其餘原16個選區將整併為11個選區、55席議員；人口數最多前3名的東區、永康與安南區各單1選區，其他選區調整檢討，包括中西區與北區合併，安平與南區合併，後壁與白河、鹽水 新營等溪北地區亦在調動範圍內。

南市選舉委員會表示，南市第2屆議員任期，將於明年12月25日屆滿，依據公職人員選舉罷免法第37條第1項規定，第3屆議員選舉區變更，中央選舉委員會應在今年12月24日前發布選舉區變更公告。