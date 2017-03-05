連任失敗就選總統？ 柯文哲：我是講「再說再說」

2017-03-05 12:07

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴胡忠信在政論節目上爆料，台北市長柯文哲曾親口對他說如果連任失敗，就會爭取2020年總統大位。柯P於今日受訪時澄清，胡忠信曾問他「如果2018沒選怎麼想？」而自己當時的回應則是「再說再說。」

據《三立新聞》報導，柯文哲今日來到無米樂社區參觀，被問到是否要選總統一事，他坦言「這都言之過早，受不了轉來轉去太OVER。」

柯P表示，他那時被胡忠信詢問若2018年沒選上有什麼的打算，他只回了「再說再說」而已。不過有媒體追問是否真的連任失敗就會選總統？柯文哲則沒有回應。