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馮世寬頻說「100分」 林全：會請他注意外界看法

2017-03-03  15:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕國軍清泉崗基地近日爆發毒品案。曾對自己表現打100分的國防部長馮世寬，日前回答媒體清泉崗案時說，「我想（清泉官兵）還是100分」，引發外界熱議。行政院長林全今早在立法院答詢時說，會請馮部長注意一下外界看法。

民進黨立委劉櫂豪在立院總質詢時談及清泉崗毒品案，提到國防部長不管是在被媒體要求的情形下，或是他自己個人「都喜歡打分數」。劉櫂豪說，雖然他認為馮部長漸入佳境，但仍建議馮應改掉打分數的習慣。

劉解釋，評分應該是外界所給予的綜合性評分，而不是自評，不然外界就會一直聚焦在評分分數上。劉櫂豪也酸說，若真是100分，「除非滿分是1000分」，因為真正的100分部長不該讓任何毒品出現在營區、出現在官兵眼前。

林全回應表示，他會請馮部長注意一下外界看法。國防部副部長李喜明則為馮世寬解釋說，100分說法是想要鼓勵下屬。

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  • 立委指馮世寬喜歡替自己或他人打分數，林全表示，會提醒他注意外界看法。（資料照，記者羅沛德攝）

    立委指馮世寬喜歡替自己或他人打分數，林全表示，會提醒他注意外界看法。（資料照，記者羅沛德攝）

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