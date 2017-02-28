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《政治檔案法》草案曝光 國民黨有主動通報義務

2017-02-28  15:46

〔即時新聞／綜合報導〕今天為228事件70週年，總統蔡英文傳將宣布推動《政治檔案法》的立法，強制國民黨公開威權時代的歷史資料。有媒體披露《政治檔案法草案》的具體規定，內容明定持有政治檔案的私人或團體，有主動通報主管機關的義務。

根據《風傳媒》報導，《政治檔案法草案》經過檔案管理局等單位半年的研議，已在1月呈報行政院審查，草案對「政治檔案」的定義為，政府機關、私人或團體所保管之1945年8月15日至1992年11月6日止各類檔案紀錄文件，有關二二八事件、動員戡亂及戒嚴體制下，調查、審判、執行有關內亂、外患、懲治叛亂條例、戡亂時期檢肅匪諜條例，以及其他對國家社會，具有重大影響者。

草案第6條還規定，持有政治檔案的私人或團體，必須主動通報檔案局審定其持有之政治檔案，如果經檔案局認定為國家檔案，就應該歸為國家檔案；檔案局如認有必要，也可以主動訪查持有政治檔案的私人或團體，將審定為必要的檔案移歸為國家檔案。

該草案對於拒絕移交政治檔案的團體或私人沒有明訂罰則，但其援引《促進轉型正義條例》草案第19條，毀棄、損壞或隱匿依本條例應予保存之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。

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  • 政府擬修訂《政治檔案法》草案，向國民黨追討史料。圖為2013年時任國民黨主席的馬英九，主持黨史館喬遷典禮。（資料照，記者劉信德攝）

    政府擬修訂《政治檔案法》草案，向國民黨追討史料。圖為2013年時任國民黨主席的馬英九，主持黨史館喬遷典禮。（資料照，記者劉信德攝）

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