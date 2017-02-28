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追究228歷史責任 林淑芬：為保護現在、未來的人

2017-02-28  13:25

〔即時新聞／綜合報導〕228事件發生迄今屆滿70年，立委林淑芬則喊話，追究228歷史責任，是為了保護現在以及未來的人。

林淑芬表示，最近在228死亡人數估計的落差產生爭議，當初許多熱血的學生，年級輕輕就被屠殺，當然不會有後代子孫可以幫他們出聲，幫他們追究殺人者的責任。

林淑芬感嘆，屠殺人民的政黨不承認殺人，不承認錯誤，屠殺人民不用付出代價，不用被歷史審判，「那麼以後歷史就可能重演」，因此追究228歷史責任是為了保護現在以及未來的人。

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  • 林淑芬說，追究228歷史責任，是為了保護現在以及未來的人。（資料照，記者朱沛雄攝）

    林淑芬說，追究228歷史責任，是為了保護現在以及未來的人。（資料照，記者朱沛雄攝）

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