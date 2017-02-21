| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

退將反年改 王定宇：怎有臉自比八百壯士...

立委王定宇提到，「八百壯士」是為了國家存續而犧牲自己，但這群「失德退將」是為了自己的錢而犧牲國家財政，怎有臉自比八百壯士？（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-02-21  09:34

〔即時新聞／綜合報導〕部分退伍軍人團體因為反對蔡政府年金改革政策，發起「八百壯士捍衛權益行動」，從今日起在立法院前長期抗議。不過民進黨立委王定宇稍早在臉書表示，這群失德退將是「為了自己的錢，犧牲國家財政」，他更質疑「怎有臉自比八百壯士」？

王定宇表示，新政府因考慮到軍人特性不同、招募不易，在去年就宣布年金改革中，軍人將與公教脫鉤，質疑這群「失德退將」到底是在亂什麼？王定宇也提到，八百壯士是為了國家存續而犧牲自己，但這群「失德退將」卻是為了自己的錢而犧牲國家財政，怎有臉自比八百壯士？

王定宇隨後則直言，這群「失去武德的利益退將」，跑去中國和解放軍打小白球，更有退將赴中高喊「共軍、國軍都是中國軍。」之後又跑回台灣力保自己的退休金，不僅對不起台灣軍中袍澤，也對不起台灣納稅人。王定宇在貼文最後強調，「面對這些國家級妖孽，年金改革...改就對了！」

廣告
  • 王定宇臉書全文。（圖擷取自王定宇臉書粉絲專頁）

    王定宇臉書全文。（圖擷取自王定宇臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 年金改革 王定宇 退將
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：退將反年改 王定宇：怎有臉自比八百壯士...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.