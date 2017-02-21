退將反年改 王定宇：怎有臉自比八百壯士...

立委王定宇提到，「八百壯士」是為了國家存續而犧牲自己，但這群「失德退將」是為了自己的錢而犧牲國家財政，怎有臉自比八百壯士？（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-02-21 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕部分退伍軍人團體因為反對蔡政府年金改革政策，發起「八百壯士捍衛權益行動」，從今日起在立法院前長期抗議。不過民進黨立委王定宇稍早在臉書表示，這群失德退將是「為了自己的錢，犧牲國家財政」，他更質疑「怎有臉自比八百壯士」？

王定宇表示，新政府因考慮到軍人特性不同、招募不易，在去年就宣布年金改革中，軍人將與公教脫鉤，質疑這群「失德退將」到底是在亂什麼？王定宇也提到，八百壯士是為了國家存續而犧牲自己，但這群「失德退將」卻是為了自己的錢而犧牲國家財政，怎有臉自比八百壯士？

王定宇隨後則直言，這群「失去武德的利益退將」，跑去中國和解放軍打小白球，更有退將赴中高喊「共軍、國軍都是中國軍。」之後又跑回台灣力保自己的退休金，不僅對不起台灣軍中袍澤，也對不起台灣納稅人。王定宇在貼文最後強調，「面對這些國家級妖孽，年金改革...改就對了！」