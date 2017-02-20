| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

黨職非公職 陳英鈐批：黨職併公職違憲

立法院長蘇嘉全主持「考試院副院長及被提名人同意權全員委員」公聽會。（記者王藝菘攝）

2017-02-20  11:05

〔記者曾韋禎╱台北報導〕立法院今召開考試院副院長被提名人李逸洋公聽會。中央大學法律所所長陳英鈐直言，大法官做過3次解釋，認定黨務人員非公務員，當年的考試院竟還決議黨職可併公職，實違憲之虞。

立法院民進黨團推薦的陳英鈐表示，雖然他自己就是年金改革的利害關係人，但他也是積極的公民，希望已退職者、在職者、下一代都能有尊嚴地領取年金。

他指出，考試院至今仍未對年金改革提出草案，只有當年的關中版草案，但這卻是在高調宣示後而無疾而終，至為諷刺。他批評，非但尚未看到考試院對年改的立場，甚至連公務員月退俸從半年領改為逐月領的修正案，也遭到考試院技術性杯葛拖延。若考試院反對年金改革的話，立法院大可不理會，直接審議由立法院提出的草案。

他對於考試院當年決議同意黨職可併公職，就是嚴重失職，這毫無信賴利益可言。他表示，1952年的釋字第5號即解釋「行憲後各政黨辦理黨務人員，不能認為刑法上所稱之公務員。」釋字第7號再強調「行憲後各政黨、各級黨部之書記長，不得認為公務員。」1953年釋字第20號又說「省黨部、省婦女工作委員會均係人民團體，其主任委員及理事，自非憲法第103條所謂公職。」因為很重要，所以大法官說3次。因此考試院在1969年同意黨職可併公職，已經違背大法官對黨職與公職分離的解釋，應屬無效。

他肯定李逸洋是適任人選，年金改革不能再拖下去，拖愈久，後座力就會愈大。

廣告
  • 中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐。（資料照，記者羅沛德攝）

    中央大學法律與政府研究所教授陳英鈐。（資料照，記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李逸洋 考試院副院長 陳英鈐 黨職併公職
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：黨職非公職 陳英鈐批：黨職併公職違憲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.