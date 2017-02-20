黨職非公職 陳英鈐批：黨職併公職違憲
2017-02-20 11:05
立法院長蘇嘉全主持「考試院副院長及被提名人同意權全員委員」公聽會。（記者王藝菘攝）
〔記者曾韋禎╱台北報導〕立法院今召開考試院副院長被提名人李逸洋公聽會。中央大學法律所所長陳英鈐直言，大法官做過3次解釋，認定黨務人員非公務員，當年的考試院竟還決議黨職可併公職，實違憲之虞。
立法院民進黨團推薦的陳英鈐表示，雖然他自己就是年金改革的利害關係人，但他也是積極的公民，希望已退職者、在職者、下一代都能有尊嚴地領取年金。
他指出，考試院至今仍未對年金改革提出草案，只有當年的關中版草案，但這卻是在高調宣示後而無疾而終，至為諷刺。他批評，非但尚未看到考試院對年改的立場，甚至連公務員月退俸從半年領改為逐月領的修正案，也遭到考試院技術性杯葛拖延。若考試院反對年金改革的話，立法院大可不理會，直接審議由立法院提出的草案。
他對於考試院當年決議同意黨職可併公職，就是嚴重失職，這毫無信賴利益可言。他表示，1952年的釋字第5號即解釋「行憲後各政黨辦理黨務人員，不能認為刑法上所稱之公務員。」釋字第7號再強調「行憲後各政黨、各級黨部之書記長，不得認為公務員。」1953年釋字第20號又說「省黨部、省婦女工作委員會均係人民團體，其主任委員及理事，自非憲法第103條所謂公職。」因為很重要，所以大法官說3次。因此考試院在1969年同意黨職可併公職，已經違背大法官對黨職與公職分離的解釋，應屬無效。
他肯定李逸洋是適任人選，年金改革不能再拖下去，拖愈久，後座力就會愈大。
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