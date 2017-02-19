網傳王定宇宣布參選台南市長的錄音檔 他這麼回應…

2017-02-19 23:39

〔記者吳俊鋒／台南報導〕網路瘋傳民進黨立委王定宇在一個餐會的致詞錄音檔，內容提及邀請現場鄉親共同拚戰，攜手為大台南的美好未來努力…，被解讀成宣佈參選市長；對此，他強調，從事任何職務之前，都要做好評估，且必須是回應人民的期待，各界稍安勿躁，「時候到了，會有正式、公開且完整的說明。」

王定宇證實網路流傳的錄音檔，確為自己的發言內容，場合是今天中午老縣長陳唐山在關廟區舉辦的春酒餐會，他應邀上台致詞所說的話。

王定宇指出，當時陳唐山在台上3度勸進，他對老縣長的期待做了回應，邀請現場民眾一起努力，打造讓大家覺得光榮、驕傲的第1名城市。他表示，除了將謹記老縣長的期待，人民的聲音，他也有聽進去，該是回應的時候，一定會正式、公開地向各界報告，做出完整的說明。

陳唐山每年都會舉辦春酒活動，邀請舊部屬、地方耆老，以及各界鄉親一起餐敘，今天有逾700人參加，場面熱烈。據了解，這場餐會中午在關廟區山西宮活動中心舉行，邀請知名總舖師蘇嘉進、盧正治等人掌廚，席開75桌。