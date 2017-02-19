農會改選》彰縣綠營插旗未成 仍維持全面藍天
選務人員逐一唱票計票，開票過程緊張。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕今天是全國各級農會農事小組和會員代表改選，下午開票初步結果，農業百萬人口大縣的彰化縣，綠營插旗未成，全縣26鄉鎮市仍然維持現有藍營優勢「一片藍天」。
今天上午投票，11時30分開票，中午1時左右，開票結果陸續出爐，從會員代表當選席次初步來看，接下來理監事選舉和總幹事候聘人選，若沒有意外的話，全縣26鄉鎮市總幹事候聘合格的人選，有4鄉鎮候聘總幹事是新任，包括員林鎮、二林鎮、伸港鄉、芬園鄉，其他22鄉鎮市候聘總幹事是現任爭取連任的總幹事，他們接任新職或蟬聯成功的機率都頗高。
全縣目前就芬園鄉有2人通過合格候聘的總幹事，2搶1席，2人都非現任者，黃翊愷是芬園鄉長洪慶章的兒子、溫宗穎是前彰化市長溫國銘的兒子，第2代政治世家之爭，開票結果會員代表應選45席，黃的人馬掌握44席，取得壓倒性勝利。
綠營選前積極佈署的花壇鄉和永靖鄉，其中，花壇鄉現任總幹事顧碧琪是縣議員顧黃水花的女兒，民進黨籍鄉長李成濟一直想把勢力延伸到農會系統，不過，開票結果，應選45席，現任總幹事顧碧琪掌握34席，勝負幾成定局。
被視為1級戰區的永靖鄉，現任總幹事林秀惠競逐候聘連任，面對綠營推派人選、現任縣府參議謝昌達的競逐，雖然，謝昌達未取得合格候聘總幹事資格，綠營仍然不放棄，力拚第2輪競逐的機會，會員代表席次僅掌握9席，在3月3日會員代表大會選理事、監事，想扳回一成，困難度極高。
二林鎮農會，新任的候聘總幹事是前縣府農業處長邱士平，應選45席會員代表席次中，掌握36席，勝負也幾成定局。另外，鹿港鎮應選45席，現任總幹事紀呈聰掌握25席，有驚無險低空飛過。
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民眾在旁監看開票唱票計票過程。（記者張聰秋攝）
今天農會小組長和會員代表改選，下午進行投開票作業。（記者張聰秋攝）
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