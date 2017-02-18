印度人民黨宴請台灣訪問團 管媽：新南向讓中國氣壞

2017-02-18 09:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕正在印度訪問的立委管碧玲凌晨透過臉書表示，印度人民黨秘書長Ram Madhav於14日設宴接待我代表團，並毫不避諱稱我為ROC（Taiwan）。

管碧玲指出，她發現Ram Madhav15日還在twitter張貼晚宴相片，宣告「昨晚（14日）設宴接待台灣國會議員。」

管碧玲認為，Madhav是印度人民黨大選的操盤手，非常有影響力，這趟出訪非常成功，因為國內研究印度的專家都願意隨團出訪，協助各種行程，確實獲得很多成果。

但很無奈的是，中國官方媒體「人民日報海外版」到17日還在撂狠話，說台灣政府不承認「九二共識」，國際空間是零。

管碧玲認為，台灣炒熱新南向政策，真的讓中國氣壞了！