張永成不符農會總幹事資格？蘇治芬籲直接撤職
2017-02-16 11:06
〔記者曾韋禎／台北報導〕全台農、漁會改選將於19日投票，民進黨立委蘇治芬、蔡易餘質疑，現任中華民國農會總幹事張永成沒有實際經營農業的資歷，還因重利罪遭判刑定讞，自始不具擔任總幹事的資格，農委會應予撤銷。
蘇治芬、蔡易餘今召開記者會抨擊張永成不具擔任總幹事的資格。蘇治芬指出，台灣省農會總幹事候聘人遴選小組在2005年1月31日評定張永成只有70分，不具遴選資格，主要是因為他沒有相關的農業經歷。不過張隨後提出異議，透過雲林縣政府發函，認定張曾自1994年3月1日起擔任虎尾農場場長職務。
蘇治芬質疑，張明明自1994年7月29日起在斗六開設當鋪，還因涉放高利貸，經雲林地院、台灣高院台南分院判決有罪定讞，還在1998年6月17日遭雲檢通緝，怎能又能經營當鋪、遭到通緝，還可以在農場工作？
她指出，虎尾農場並未敘薪給張永成，張聲稱自己是在載運豬隻，顯然不合理，這也涉嫌偽造文書、使公務員登載不實。況且，張還利用省農會可以指定合作金庫1席董事的權力，派任張榮味擔任董事，她會同時向監院檢舉，要求對此重啟調查。
前省農會總幹事廖萬金直指，張永成當年就是透過院長級人士向農委會關說，才獲得補給資料的機會；但張從未從虎尾農場領取薪水，反而有營造公司、顧問公司的薪資所得資料，這些場長資歷是做假的。
他質疑，張永成到任後還解聘十餘位省農會職員，職員最後勝訴定讞，省農會須賠償2、3千萬元，但省農會理監事會卻未向張追償損失，也有包庇背信之嫌。
蔡易餘強調，追究張永成是對農民轉型正義很重要的一環，他要求農委會依「農會法」規定，當中央或直轄市主管機關發現評定合格者資格不符後，應撤銷其評定。張永成自始就不符資格，農委會有權撤銷其總幹事資格。
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