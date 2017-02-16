從鄉土作家到政論名嘴 汪笨湖有話直言、愛恨分明
〔即時新聞／綜合報導〕知名鄉土文學作家、電視名嘴汪笨湖今上午病逝成大醫院，享年65歲。
綜合媒體報導，1953年出生於台南的汪笨湖，本名王瑞振，國中時在週記寫下「蔣介石是獨裁者」的他，曾寫出多部知名小說，包含《落山風》、《嬲》、《那根所有權》、《三字驚》等，作品風格以描寫鄉土氣息及人性情慾見長，其他作品包含《草地狀元》、《廈門新娘》與《台灣豪門爭霸記》等均被改編成電視劇，小說《嬲》則被改編成電影《阿爸的情人》，並於1995年上映，該片曾得到東京國際電影展「青年導演銅櫻花獎」。
汪笨湖出身地方望族，他退伍後接下家族事業，卻因經營失敗、在1984年到1987年間因違反票據法入獄，出獄後在知名作家小野的推薦下，踏入了演藝圈，之後長期在電視、電影界擔任編劇、企劃、製作、顧問等幕後職位，並曾擔任三立電視戲劇監製、年代MUCH台執行董事等職，2011年在王文洋的資金援助下，擔任總部位於台南的台灣番薯電視台董事長，並主持多個政論節目，後來疑因在評論中批評王文洋胞妹王雪紅等因素，於2012年底遭無預警解除董事長職務。
汪笨湖也主持過《台灣心聲》、《台灣起動》、《笨湖網路開講》等節目。他曾在《笨湖開講》中暗批三立新聞台政論節目《大話新聞》攻訐李登輝與台灣團結聯盟。
在政治傾向上，汪笨湖從早年的「中華情結」轉向鼓吹台獨，因此一說到綠營名嘴，許多人都會想到他，不過他對綠營的批評也是很直接，包含2006年在直轄市長選舉前，他曾與媒體人黃光芹在站台時嗆說，若陳菊當選高雄市長，他們就跳愛河，之後陳菊當選，他們也實踐諾言，被拉上岸時又說，希望時任總統陳水扁實踐自己的諾言，在高雄買房、搬來高雄定居。
2008年民進黨針對總統大選的黨內初選時，汪召開記者會力挺游錫堃，並批評謝長廷「憲法一中」跟馬英九「馬統一」有什麼差別？他還聲稱寧可去跪求林義雄，甚至游錫堃脫黨出來選，「不是選贏選輸的問題，是選一個台灣精神的問題。」雖然他在2008年陳水扁爆出弊案時，曾嚴厲批評扁應該洗門風、向台灣人謝罪，但阿扁入獄後汪又特別開節目討論《搶救阿扁》的議題，並呼籲時任總統馬英九英讓阿扁保外就醫，這些言行都顯示出汪笨湖有話直說，愛恨分明。
不過，汪笨湖2013年時傳出健康問題，並於4月進行大腸癌切除手術，之後健康走下坡，化療導致骨髓化生不良、無法造血，2016年底就傳出因病重在成大醫院住院接受治療。
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汪笨湖出身台南地方望族，在政治傾向上，汪笨湖從早年的「中華情結」轉向鼓吹台獨，因此一說到綠營名嘴，許多人都會想到他。（資料照，記者王藝菘攝）
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1953年出生於台南的王瑞振筆名為汪笨湖，曾寫作多部知名小說，他的其他作品包含《草地狀元》、《廈門新娘》與《台灣豪門爭霸記》等均有被改編成電視劇。（資料照，記者簡榮豐攝）
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圖為媒體名嘴汪笨湖（左）、前民進黨主席游錫堃（右）。（資料照，記者簡榮豐攝）
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2012年時汪笨湖曾走上街頭，表達反馬的不滿情緒。（資料照，記者羅沛德攝）
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2006年在直轄市長選舉前，汪笨湖曾與媒體人黃光芹在站台時嗆說，若陳菊當選高雄市長，他們就跳愛河，之後陳菊當選他們也實踐諾言。（中央社）
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2004年11間，前總統李登輝（右）與知名主持人汪笨湖（左）一同出席台聯的聯合造勢晚會，拜託選民讓泛綠過半。（資料照，記者廖耀東攝）
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汪笨湖被江霞禮聘進華視主持台灣起動。（資料照，記者林淑娟攝）
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汪笨湖（左二）也曾與蘇貞昌（右一）、邱建富（左一）一起幫曾參選民進黨花壇鄉長補選的候選人李成濟（右二）掃街助選。（資料照，記者吳為恭攝）
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