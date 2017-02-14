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「柱粉」送玫瑰 洪秀柱稱所有黨員都是她的情人

國民黨主席洪秀柱（中穿寶藍色外套者）到桃園市八德區陸光四村賀年。（記者鄭淑婷攝）

2017-02-14  14:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］國民黨主席洪秀柱由副主席陳鎮湘陪同，今天走訪桃園市八德區陸光四村賀年，現場聚集近千位支持者，市議員呂淑真現身相挺，今天正逢西洋情人節，「柱粉」送上貼有黨徽的玫瑰花束及蛋糕，祝福洪秀柱情人節快樂，洪秀柱笑說，所有黨員都是她的情人。

角逐黨魁大位的副主席郝龍斌，爭取到副主席胡志強擔任總部主委，洪秀柱表示，胡志強非常幽默且人脈很廣，如果要選舉的話，大家都會去爭取他，這是很正常的事，因為自己擔任主席，在這方面總是不便於去「搶」人，只能說非常遺憾，沒去搶人就被別人搶走了，很可惜，未來怎樣就再研究吧。

她表示，不會擔心票源被搶走，黨內同志的競爭要正面看待，能否爭取到支持，就看自己如何表現。

外界認為郝龍斌與新北市長朱立倫關係友好，一旦「好立強」合體，恐讓洪秀柱四面楚歌，對此，洪秀柱強調，「不會啊，為什麼大家都要從這方面去想，票是在誰的手裡？票是在基層黨員的手裡，要爭取的是黨員、基層的支持，這比什麼都重要吧。」

對於黨主席選舉爆出人頭黨員激增，連殺警兇嫌萬少丞也在申請入黨之列，洪秀柱表示，「就公開、透明。」交由市黨部處理，並直接、清楚地對外說明。

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  • 洪秀柱到桃園市八德區眷村賀年，今天是西洋情人節。小朋友送上一束花束。（記者鄭淑婷攝）

    洪秀柱到桃園市八德區眷村賀年，今天是西洋情人節。小朋友送上一束花束。（記者鄭淑婷攝）

  • 支持者送給洪秀柱一把以黨徽為裝飾品的玫瑰花。（記者鄭淑婷攝）

    支持者送給洪秀柱一把以黨徽為裝飾品的玫瑰花。（記者鄭淑婷攝）

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