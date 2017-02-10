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香港地鐵縱火案 1重傷者是台灣人
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黃世銘為救馬翻供？ 民團告發偽證罪

2017-02-10  21:39

〔即時新聞／綜合報導〕前檢察總長黃世銘上月為前總統馬英九遭控教唆洩密案出庭作證，供稱2013年9月1日凌晨，馬指示秘書林有振打給他的電話「馬並未接聽」，是他與林二人對話。永社、北社等本土社團認為，相關說法與黃世銘洩密案定讞判決書所載事實有出入，將於週一（13日）告發黃世銘涉犯偽證罪。

黃：與馬通話無數 記不清楚

黃世銘上月11日出庭供稱，2013年9月1日凌晨0時5分，他向馬英九報告案情後離開總統官邸，過不久接到馬的電話，但全程是馬隨行秘書林有振與他對話，林說馬請他中午十二點半到官邸用便餐，總統有問題問他。黃世銘表示，由於那段時間和馬「通話無數」，因此先前北檢約談時，記不清楚該通電話是與林對話，不是馬與他直接對話。

而台灣高等法院2015年2月的黃世銘案定讞判決書則寫道，「馬英九立即指示隨行秘書於同日凌晨0時5分聯繫黃世銘後，其詢問黃世銘對於上開案件哪些人有監聽譯文、哪些人沒有監聽譯文只有通聯紀錄，其有疑問尚待釐清，邀約黃世銘於當日中午12時30分再度前往總統官邸就上開案情再為說明並共進午餐，經黃世銘允諾後旋指示楊榮宗於當日上午先行進入特偵組辦公室，以電話口述依其指示修改『專案報告一』之錯字及部分內容，將柯建銘委員所涉責任部分增列...」。

永社今天發布新聞稿表示，柯建銘自訴前總統馬英九洩密案日前開庭，黃世銘當庭翻供否認馬英九指示二度洩密，明顯與先前說詞矛盾，包含前檢察長凌博志在內，社會普遍質疑其為馬前總統脫罪而不擇手段。

永社表示，黃世銘證詞矛盾、違反經驗法則、扺觸高院確定判決，顯然涉犯「偽證罪」，將由永社理事長高涌誠律師、北社社長張葉森醫師及律師黃帝穎聯名告發，並於2月13日上午10時至北檢正式遞狀。

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  • 黃世銘供稱，2013年9月1日凌晨，馬指示秘書林有振打給他的電話「馬並未接聽」。（資料照，記者劉信德攝）

    黃世銘供稱，2013年9月1日凌晨，馬指示秘書林有振打給他的電話「馬並未接聽」。（資料照，記者劉信德攝）

  • 前總統馬英九遭控教唆洩密。（資料照，記者陳志曲攝）

    前總統馬英九遭控教唆洩密。（資料照，記者陳志曲攝）

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