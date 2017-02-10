黃世銘為救馬翻供？ 民團告發偽證罪
2017-02-10 21:39
〔即時新聞／綜合報導〕前檢察總長黃世銘上月為前總統馬英九遭控教唆洩密案出庭作證，供稱2013年9月1日凌晨，馬指示秘書林有振打給他的電話「馬並未接聽」，是他與林二人對話。永社、北社等本土社團認為，相關說法與黃世銘洩密案定讞判決書所載事實有出入，將於週一（13日）告發黃世銘涉犯偽證罪。
黃：與馬通話無數 記不清楚
黃世銘上月11日出庭供稱，2013年9月1日凌晨0時5分，他向馬英九報告案情後離開總統官邸，過不久接到馬的電話，但全程是馬隨行秘書林有振與他對話，林說馬請他中午十二點半到官邸用便餐，總統有問題問他。黃世銘表示，由於那段時間和馬「通話無數」，因此先前北檢約談時，記不清楚該通電話是與林對話，不是馬與他直接對話。
而台灣高等法院2015年2月的黃世銘案定讞判決書則寫道，「馬英九立即指示隨行秘書於同日凌晨0時5分聯繫黃世銘後，其詢問黃世銘對於上開案件哪些人有監聽譯文、哪些人沒有監聽譯文只有通聯紀錄，其有疑問尚待釐清，邀約黃世銘於當日中午12時30分再度前往總統官邸就上開案情再為說明並共進午餐，經黃世銘允諾後旋指示楊榮宗於當日上午先行進入特偵組辦公室，以電話口述依其指示修改『專案報告一』之錯字及部分內容，將柯建銘委員所涉責任部分增列...」。
永社今天發布新聞稿表示，柯建銘自訴前總統馬英九洩密案日前開庭，黃世銘當庭翻供否認馬英九指示二度洩密，明顯與先前說詞矛盾，包含前檢察長凌博志在內，社會普遍質疑其為馬前總統脫罪而不擇手段。
永社表示，黃世銘證詞矛盾、違反經驗法則、扺觸高院確定判決，顯然涉犯「偽證罪」，將由永社理事長高涌誠律師、北社社長張葉森醫師及律師黃帝穎聯名告發，並於2月13日上午10時至北檢正式遞狀。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》史上罕見 作勢故意四壞飆出三振（影音）
- 25歲重拾書本 藝人瑪利亞克服學習障礙拚到碩士
- 電信三雄1月獲利 台灣大第一
- 高雄史上最長煙火秀明晚登場 海陸交通延長接駁
- 對戰羅德隊 洪總︰年輕投手投好投滿
- 高雄國際馬拉松12日開跑 交管看這裡
- 俄空襲IS誤炸土耳其部隊 蒲亭忙致哀
- 6度流標、地方異見 百年「守讓堂」重建路迢迢
- 狠女虐童泡熱水辯清洗排泄物 急診醫師當庭打臉
- 義大利情資解密 20萬桶核廢料倒台灣海域
- 賴琳恩求歡不麻煩 直接脫光全裸驚到陳乃榮
- 獼猴搶食真該死？ 教授：不聽勸的遊客才是關鍵
- HBL》衛冕軍淡商提前出局 南山感謝上天給機會
- 比「極度乾燥」更厲害！ 網友點名這幾樣...
- 黨主席選戰 洪秀柱憂有人操控人頭黨員
- 台南首家長照2.0B級專賣店醫院 落實在地老化目標
- 火車大轉彎 鐵警甩落軌無人知
- 醒了！走過低潮 涼糕哥退演藝圈重操舊業
- 私主張 沙漏情緒管理術
- 原水交社宿舍群修護 今年目標3棟
- 破例！世界首家米其林一星拉麵、攤販將登台
- 沒看到極光 強國遊客怒毆芬蘭導遊
- 好強！新竹四人疊杯 刷新五項世界紀錄
- MSCI維持台股於2大指數權重不變 3月1日生效
- 對軋「暗黑周幼婷」 波多野中空圍裙驚見一大坨詭異的...
- 《It Bag 鎖向無敵 》6
- 網球》母遭控欠30萬房租 謝淑薇開砲：體育署的5千萬呢？
- 用「中文」演這個 女星獻出第一次好緊張
- 王寶強硬起來嗆偷腥妻 「沒做見不得人的事」
- 朱立倫：黨主席選舉 要讓大家看到希望
- 瑞士錶壇元老登台 張榕容想送老公當禮物
- 強國女遭逼婚腹痛送醫 肚內驚見7支牙刷
- 米其林一星拉麵 攤販登台
- 小小瑜曬全家合照 凍齡媽美貌讓她困擾惹
- 北迴隧道手機無訊號 網友連署促改善
- 國巨財會人員請補課
- NBA》沒理由離開衛冕軍 柯佛：想續留騎士
- 自由廣場》完整學習 搞錯方向
- 大港花火秀 市交響樂團來演出
- 日美高峰會後共同文書 擬明記釣魚台為安保對象
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：黃世銘為救馬翻供？ 民團告發偽證罪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分