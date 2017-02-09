川普致函習近平 外交部：台美互動良好

2017-02-09 14:22

［記者彭琬馨／台北報導］針對美國白宮發布聲明表示，美國總統川普致函中國國家主席習近平，並稱期待與中方「發展建設性關係」。外交部對此表示，台美雙方有溝通管道與方式，也了解彼此立場。

美國白宮新聞發言人昨發表聲明，內容指出，美國總統川普寫了一封信給中國國家主席習近平，向習祝賀新年，並強調期待未來雙方能發展一個有利於美中的建設性關係。

對此外交部發言人王珮玲上午於例行記者會中表示，目前尚未看到相關訊息、無法評論，但台美就雙方彼此關切的議題經常交換意見，也了解彼此立場，溝通管道非常順暢。