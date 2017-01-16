退將赴中不砍退俸擬改罰鍰 立委批「棒子不夠大」

2017-01-16 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕去年11月陸軍前副司令吳斯懷等我國退休將領，參加中國舉行的紀念孫中山先生誕辰150週年大會，引發敵我不分的爭議。日前林全要求各部會研議，必要時可取消退將赴中的退休俸。據《蘋果日報》報導，有官員透露，高階官員和將領經管制3年後赴中國，不會取消退休俸，而是處罰鍰1至5萬元。綠委批評政院處罰太寬鬆，達不到威嚇效果。

根據《蘋果日報》報導，知情官員透露，經數次跨部會討論後，目前共識是不取消退休俸，如果違規就罰鍰。現行規定是各單位管制1至3年，未來修法後將限制3年不得縮短，而延長期限則由各單位定奪。

立法委員李俊俋批評，有些人就是為政治活動而去，不是罰錢多寡的問題。退將赴中若侵害國家權益，必須停止發放月退俸，並且要延長高階退將赴中的管制年限。

立法委員徐永明說，退將赴中參加政治活動，不只與國安有關，更重要的是社會觀感不佳。若修法「棒子不夠大」，恐達不到威嚇效果，退休俸不一定要全部取消，但是必須依比例縮減。