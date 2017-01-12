持環景攝影機走訪安地瓜 蔡總統臉書秀成果！

蔡英文總統造訪瓜國古城安地瓜時，還拿著360度環景攝影機，拍下沿途風光。（中央社）

2017-01-12 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕在瓜地馬拉當地時間11日下午，蔡英文總統由瓜國總統莫拉萊斯陪同下，走訪古城安地瓜，小英總統還玩起時下超夯的「360度環景攝影機」，記錄沿途景象。稍早，蔡總統也在臉書上傳影片，讓粉絲能一睹古城風采。

綜合媒體報導，小英總統抵達瓜國後，莫拉萊斯率領政府官員於文化宮（前總統府）以軍禮儀式恭迎，隨後進行雙邊會談。下午則率團造訪「世界人類文化遺產」的古城安地瓜，並由莫拉萊斯充當地陪，一一導覽介紹當地特色。對於莫拉萊斯的邀請與全程陪伴，小英總統表示感謝。

在走訪的過程中，小英總統手持360度環景攝影機，與莫拉萊斯玩起自拍，並記錄沿途風光。面對媒體，她幽默地說，「你拍我，我也拍你們」。蔡總統稍早更新臉書粉絲專頁動態時提到，安地瓜雖曾因地震而受損，「但在瓜地馬拉政府與人民的努力下，逐漸復原，找回了過去的榮光」，「且修復工作中，也有台灣團隊的身影。」小英總統表示，「能夠參與修復世界遺產，是我們的榮幸，也希望未來有更多的台灣人，可以來一睹安地瓜的風采」。

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