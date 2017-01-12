| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

持環景攝影機走訪安地瓜 蔡總統臉書秀成果！

蔡英文總統造訪瓜國古城安地瓜時，還拿著360度環景攝影機，拍下沿途風光。（中央社）

2017-01-12  16:41

〔即時新聞／綜合報導〕在瓜地馬拉當地時間11日下午，蔡英文總統由瓜國總統莫拉萊斯陪同下，走訪古城安地瓜，小英總統還玩起時下超夯的「360度環景攝影機」，記錄沿途景象。稍早，蔡總統也在臉書上傳影片，讓粉絲能一睹古城風采。

綜合媒體報導，小英總統抵達瓜國後，莫拉萊斯率領政府官員於文化宮（前總統府）以軍禮儀式恭迎，隨後進行雙邊會談。下午則率團造訪「世界人類文化遺產」的古城安地瓜，並由莫拉萊斯充當地陪，一一導覽介紹當地特色。對於莫拉萊斯的邀請與全程陪伴，小英總統表示感謝。

在走訪的過程中，小英總統手持360度環景攝影機，與莫拉萊斯玩起自拍，並記錄沿途風光。面對媒體，她幽默地說，「你拍我，我也拍你們」。蔡總統稍早更新臉書粉絲專頁動態時提到，安地瓜雖曾因地震而受損，「但在瓜地馬拉政府與人民的努力下，逐漸復原，找回了過去的榮光」，「且修復工作中，也有台灣團隊的身影。」小英總統表示，「能夠參與修復世界遺產，是我們的榮幸，也希望未來有更多的台灣人，可以來一睹安地瓜的風采」。

相關影音連結：

廣告
  • 瓜國總統莫拉萊斯臨時決定陪同蔡英文總統訪古城，並充當導覽一一介紹安地瓜的特色。（記者蘇永耀攝）

    瓜國總統莫拉萊斯臨時決定陪同蔡英文總統訪古城，並充當導覽一一介紹安地瓜的特色。（記者蘇永耀攝）

  • 小英總統今造訪古城安地瓜，手持360度環景攝影機記錄沿途風光，隨後還把影片上傳至臉書。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉絲專頁）

    小英總統今造訪古城安地瓜，手持360度環景攝影機記錄沿途風光，隨後還把影片上傳至臉書。（圖擷取自「蔡英文 Tsai Ing-wen」臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 瓜地馬拉 莫拉萊斯 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：持環景攝影機走訪安地瓜 蔡總統臉書秀成果！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.