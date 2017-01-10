黃之鋒、年金座談黑影幢幢 立委要警政署硬起來
2017-01-10 17:04
〔記者鄭鴻達／台北報導〕「香港眾志」秘書長黃之鋒來台險遭襲、年金改革分區座談會發生暴力事件，皆有特定黑衣人涉入。對此，民進黨立委王定宇表示此宛如希特勒用民主體制顛覆、破壞威瑪共和；立委劉櫂豪則表示，盼警政署長陳國恩能有更積極作為。
王定宇表示，近期的日本食品輸台公聽會、年金改革分區座談會及黃之鋒等人來台等事件中，總有一群黑衣人要讓活動辦不成，以及愛國同心會在101大樓、西門町的攻擊行為，宛如納粹德國的希特勒，騷擾斷攻擊其他政黨，用民主體制顛覆、破壞威瑪共和。
王定宇接著指出，類似狀況，警政署在事前預防、事中制止與事後追究都不及格，更讓基層員警付出很大代價，陳國恩已被列入待觀察狀態，應亡羊補牢，若做不好，會讓國際看到在台中國黑幫能藉此討好中國老大，絕不能讓獨裁國家，用民主工具顛覆民主國家。
劉櫂豪表示，台灣民主價值在於大家都有表達權利，若有人暴力相向，國家權力就應介入，但近期事件特定群眾不尊重且暴力相向，警政單位卻束手無策或無積極作為，沒人相信這些黑衣人會自動自發到場，背後是否與中國有連結，警政及國安單位應積極了解。
劉櫂豪強調，若國家對類似事件未積極介入，讓所有人無法在台灣積極發聲，恐成寒蟬效應，警政署接下來應積極反應、部屬及行動，警察應保障合法集會，若有暴力就應展現迅速、有效排除狀況的行動力，而指揮系統，也應給第一線人員清楚的指令及法律界線。
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