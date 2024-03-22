又撞！距彰化3姊弟車禍地點不遠 美港公路女騎士撞轎車急救中

彰化縣和美鎮美港公路再傳意外！柯姓女機車騎士與轎車發生碰撞，機車的車頭全毀，女騎士重度昏迷中，接下來3天是關鍵期。（民眾提供）

2024/03/22 13:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕美港公路再傳意外！繼彰化縣伸港鄉陳家3姊弟2月22日在美港公路與台17線路口發生車禍，造成小姊妹重傷，昨天晚間再傳出女機車騎士與轎車在美港公路與湖竹路的路口發生碰撞，女騎士送往彰基急救，因顱內出血仍重度昏迷，未來3天是關鍵期。

和美警分局表示，昨天這起意外發生在晚間7時許，地點在和美鎮美港公路與湖竹路的路口，53歲柯女騎乘機車由北往南方向行駛，與開自小客車的姚男（41歲）發生碰撞，柯女當場倒在地上，柯女的機車車頭全毀，姚男自小客車的左前車頭毀損，雙方的酒測值為零，駕照也都正常，肇事原因仍帶進一步調查。

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警方指出，這起意外發生的路口為閃燈號誌，機車女騎士騎乘道路是閃紅燈，自小客車行駛美港公路的是閃黃燈，當路口是閃燈號誌時，閃紅燈依規定要停等，閃黃燈要減速慢行。而這起意外發生地點，與陳家3姊弟的意外地點，相距約為3公里，未婚的柯女昨晚是加班後返家途中發生車禍。

彰基表示，柯女目前重度昏迷，因為顱內出血，頭部有撕裂傷，雖然已經縫合，但行動力不足。同時左、右肋骨都斷掉，右腳腳踝有骨折，目前仍在加護病房進行觀察，這3天是關鍵期。

這起車禍發生後，不少民眾都表示，美港公路的多處路口燈光都太暗，昨天發生這起意外地點，路燈亮度不足。昨天路過的李姓民眾就說，還好他停車得宜，才避免差點二次碾壓柯女，也抱怨美港公路車流大但許多路段都燈光昏暗，應該裝設紅綠燈，而不只是閃紅或是閃黃燈就行。

彰化縣和美鎮美港公路柯姓女機車騎士與轎車發生碰撞，機車車頭全毀，女騎士重度昏迷中。（民眾提供）

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