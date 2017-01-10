許明財宣布參加預選民調 藍營議員砲轟國民黨部

新竹市前市長許明財大動作召開記者會表達參與黨內預選民調的意願，希望爭取黨內及市民認同，在失敗的地方再站起來。（記者洪美秀攝）

2017-01-10 12:09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市前市長許明財今天宣布參與國民黨內的預選民調，並以「與您同行義無反顧」口號邀請大家在12、13、14日的預選民調給予支持，包括前市長童勝男和多位市議員也出席，認為國民黨陷入困境，他會努力爭取在新竹市長選戰出線。

許明財感謝大家給他機會，強調會遵守黨的機制，也會走完黨內的預選民調，強調這不是初選，而是希望爭取大家的認同。

不過，許明財在黨內預選民調前大動作邀請黨內議員和黨內同志出席，引來同黨議員的不認同。市議員李國璋就說地方黨部趁黨中央因改選黨主席之際，胡自攪亂一池春水，且是荒唐鬧劇一場，是讓國民黨的市長選情提前吹熄燈號。

李國璋說，如果這次預選民調的結果若A君勝出，但黨主席在大環境情況下要改變提名人選，且要辦理初選時，叫A君情何以堪，其餘的BCD君若脫黨參選或不支持A君，那黨部該如何處置？

李國璋說，國民黨還沒選就開始分裂，市民也被愚弄了，難道這是支持者所寄盼的國民黨嗎？他希望大家接到民調時，都不要回答，讓這份民調歸零。

有出席的市議員蕭志潔也無奈說，黨內參與預選民調的市議員林耕仁、鄭正鈐和立委呂學樟及前市長許明財的4個人都讓選民搖頭啊！她認為國民黨沒有新意是最大的致命傷，她也希望黨中央趕快選出黨主席，才能團結地方，才能讓國民黨在谷底翻身。

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