說好的「做好做滿」？台南3綠委這麼說...

2017-01-06 11:26

〔記者王捷／台南報導〕民進黨中央黨部副秘書長李俊毅，架設大型廣告看板「不是說好了嗎？做好做滿。」諷刺意味濃厚，李俊毅昨表示是諷刺，有意競逐下屆市長的現任立委，不該「呷碗內看碗外」，對此今日到「國家蚊媒傳染病防治研究中心」參觀的3名綠委王定宇、黃偉哲與葉宜津對此都指出，是否要更進一步，要看市民如何決定。

王定宇說，作為中央民代，要結合中央資源輔佐市政，如果選舉動作太多，反而會造成黨內火花，但如果市民認同候選人，那麼就會給予候選人支持。

葉宜津則說，她很早就宣布要參選，她自己做過民調、媒體也有做過一份民調，她不會說誰是第一名，雖然距離民進黨初選還有一段時間，但她對自己有信心，做好做滿這件事，將交給市民來決定。

黃偉哲則說，這名說要「做好做滿」的前立委也曾在立委任期參選，他認為「做好做滿」是批評制度問題，適用任何首長，因為所有首長都當過立委，且距離初選太久了，民調只是參考用，只要競爭規則公平、不要耍小動作，任何人出來參選，就應該全力支持。