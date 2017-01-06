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說好的「做好做滿」？台南3綠委這麼說...

2017-01-06  11:26

〔記者王捷／台南報導〕民進黨中央黨部副秘書長李俊毅，架設大型廣告看板「不是說好了嗎？做好做滿。」諷刺意味濃厚，李俊毅昨表示是諷刺，有意競逐下屆市長的現任立委，不該「呷碗內看碗外」，對此今日到「國家蚊媒傳染病防治研究中心」參觀的3名綠委王定宇、黃偉哲與葉宜津對此都指出，是否要更進一步，要看市民如何決定。

王定宇說，作為中央民代，要結合中央資源輔佐市政，如果選舉動作太多，反而會造成黨內火花，但如果市民認同候選人，那麼就會給予候選人支持。

葉宜津則說，她很早就宣布要參選，她自己做過民調、媒體也有做過一份民調，她不會說誰是第一名，雖然距離民進黨初選還有一段時間，但她對自己有信心，做好做滿這件事，將交給市民來決定。

黃偉哲則說，這名說要「做好做滿」的前立委也曾在立委任期參選，他認為「做好做滿」是批評制度問題，適用任何首長，因為所有首長都當過立委，且距離初選太久了，民調只是參考用，只要競爭規則公平、不要耍小動作，任何人出來參選，就應該全力支持。

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  • 王定宇認為，如果市長候選人獲得市民認同，就能獲得支持。（記者王捷攝）

    王定宇認為，如果市長候選人獲得市民認同，就能獲得支持。（記者王捷攝）

  • 葉宜津認為，距離初選太遠，她自己做過民調，對自己有信心，會交給市民決定。（記者王捷攝）

    葉宜津認為，距離初選太遠，她自己做過民調，對自己有信心，會交給市民決定。（記者王捷攝）

  • 黃偉哲反嗆，說「做好做滿」的人也曾經沒做好做滿，民調是一時的，同志是永久的。（記者王捷攝）

    黃偉哲反嗆，說「做好做滿」的人也曾經沒做好做滿，民調是一時的，同志是永久的。（記者王捷攝）

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相關關鍵字： 台南市長選舉 李俊毅 王定宇 葉宜津 黃偉哲
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