陳鎮湘赴中提八共識 民進黨立委檢舉違法

2016-12-26 11:15

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨副主席、退將陳鎮湘22日率領國民黨中央人員前往中國，會見中國全國政協主席俞正聲、國台辦主任張志軍等涉台要員，後並發表「藍八點」。民進黨立委李俊俋今指出，陳鎮湘等人與中發表或簽署政治性協議未經陸委會授權，顯見違反兩岸人民關係條例，正式向陸委會提出檢舉。

立法院內政委員會今邀陸委會主委張小月等人赴立院備詢。

陳鎮湘22日赴中，與張志軍共推「藍八點」，包含繼續堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎；深化兩黨基層黨際交流等；推動兩岸農漁業、中小企業、旅遊業等交流合作，為行銷農漁產品及推廣旅遊產品等提供服務。

李俊俋質詢時詢問張小月，依照兩岸人民關係條例第33條之1規範，發表政治共識與協議都要有陸委會的授權，陳鎮湘是否有取得授權？

張小月說，「沒有」。李俊俋遂正式向張提出檢舉，陳鎮湘未經陸委會授權與中國簽訂政治協議，違反兩岸人民關係條例，請陸委會裁處。