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50.1％民眾不支持他連任 柯P這麼說...

柯文哲將爭取連任2018台北市長。（記者林正堃攝）

2016-12-23  12:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日接受媒體專訪時首度鬆口，將參選2018市長選舉爭取連任。但柯P上任以來表現褒貶不一，不支持他連任的民眾達50.1%，對此，柯文哲看法相當樂觀，認為「還有一半支持」。

柯文哲今日出席活動時談到，雖然有一半的人不支持他連任，但這也代表還有一半的人支持他，強調球賽才進行到中場，不用太過緊張，努力就對了。

艾普羅民調公司在本月19、20日，對設籍於台北市的民眾，進行柯文哲二週年施政滿意度調查。支持柯P連任的有39.6%，確有超過五成、50.1%的民眾不支持連任；柯P的不滿意度達到49.7%，滿意度為42.2%。

艾普羅民調調查對象為設籍在台北市年滿20歲民眾，完成有效樣本1083份，其中男性508位、女性575位。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

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